印地安泉網賽／謝淑薇連拿6局 生涯第3度闖女雙決賽

謝淑薇（左）與比利時搭檔梅騰絲晉級女雙決賽。（美聯社）

台灣網球一姊謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），在WTA 1000分印地安泉網賽女雙4強賽，遭遇日本 組合青山修子／柴原瑛菜，僅花54分鐘就以6：2、6：0直落二勝出，搶下冠軍賽門票，接下來也將與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／烏克蘭芮芭奇娜（Elena Rybakina）爭冠，而這也將是謝淑薇生涯第三度闖進到印地安泉女雙決賽。

今年在溫網拿下合拍後首座大滿貫冠軍的謝淑薇／梅騰絲，這次印地安泉網賽名列女雙第二種子，在日前的8強賽擊敗兩名天才少女組合加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國高芙（Coco Gauff）晉級4強後，今天面對日本組合青山修子／柴原瑛菜更是打得輕鬆寫意。

兩組人馬今年溫網4強賽才交過手，當時台比組合就以盤數2：1勝出，今天再度交鋒謝淑薇／梅騰絲也未給對手太多抵抗機會，首盤第3、7局兩度破發以6：2先下一城，第二盤更是直接賞給對手貝果，以6：0勝出，順利挺進到冠軍賽。

而這也是謝淑薇繼2014、2018年在此賽事奪冠後，生涯第三度挺進到印地安泉網網賽女雙決賽，梅騰絲則是在2019年與白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）贏下冠軍，兩人接下來將遭遇德梅托娃／芮芭奇娜，梅騰絲在談到今天表現時說：「我對於我們今天的表現感到相當滿意，一切都很順利，能一起贏得印地安泉網賽冠軍對我們來說會很有意義，因為這是一場相當重大的網球賽事，我們也會好好享受一起並肩作戰的時刻。」

至於前一場比賽賽後戴上恐龍 帽受訪引發關注的謝淑薇，今天也被問到恐龍帽的去處，她則笑稱藏在「秘密盒子」裡，並強調希望與梅騰絲能夠沒有壓力的面對接下來的冠軍賽。