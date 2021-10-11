我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞度卡努首場出局 墨瑞緩頰：童話故事不會每周上演

台國防部：「防衛動員署」成立後可與美國民兵常態交流

網球／瑞度卡努早出局 墨瑞：童話故事不會每周上演

記者曾思儒／綜合報導
瑞度卡努失利。(路透)
瑞度卡努失利。(路透)

美網寫下驚奇奪冠旅程的英國新秀瑞度卡努（Emma Raducanu），美網後第一場比賽在印地安泉女網賽早早出局，不過同胞好手「英國希望」墨瑞（Andy Murray）為年僅18歲的新星緩頰，他強調童話故事不可能每周都上演。

瑞度卡努在印地安泉女網賽第一次亮相就吞下敗仗，反觀墨瑞11日以5：7、6：3、6：2逆轉西班牙18歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），成2016年巴黎名人賽後首度再闖千分級名人賽第三輪。

墨瑞賽後被問到瑞度卡努問題，他提到勝負、高低潮都是巡迴賽的現實面，沒有選手可以每周都在職業賽高捧金盃，儘管瑞度卡努在美網是一盤未失奪冠，也會有高低潮的時刻。

墨瑞強調童話故事不可能每周都上演。(歐新社)
墨瑞強調童話故事不可能每周都上演。(歐新社)

紐約發生的一切當然很不可思議，但在網球這項運動，不可能一路順遂，這條路上總會有些小窟窿。」墨瑞提到，相信瑞度卡努這次的失利只是小問題，只是外界給她的期望太高，不過就自己看法，其實對這樣結果並不意外，但也相信瑞度卡努會找到解決之道。

墨瑞說：「她顯然非常聰明，受過良好教育，所以你可以想像，她能成熟的處理所有問題，比我18歲時還更成熟許多。」同樣在美網登頂過的墨瑞也提到，紐約的場地球速更快，且還有風速變因，都和印地安泉有些許不同。

從青少年選手到成熟的職業球員，墨瑞也經歷過些痛苦時刻，以「過來人」角度來看，他認為瑞度卡努看待和處理事情的方式已經十分完美，相信這位同胞新星能在球場和個人生活找到平衡點。

瑞度卡努 紐約 英國

上一則

NBA／曾說熱身賽「沒東西學」詹姆斯最後2場反悔現身

下一則

NBA／西蒙斯犯眾怒「活捉鱷魚的男人」也嘲諷他

延伸閱讀

婚戒弄丟老婆火 墨瑞IG求救尋回

婚戒弄丟老婆火 墨瑞IG求救尋回
網球／墨瑞糗大了 婚戒連鞋一起被偷：我是白癡

網球／墨瑞糗大了 婚戒連鞋一起被偷：我是白癡
網球／上廁所暫停時間過長惹議 ATP規定趨嚴

網球／上廁所暫停時間過長惹議 ATP規定趨嚴
網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措

網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措

熱門新聞

瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。（路透）

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

2021-10-07 08:53
瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
大寶貝戴維斯。（美聯社）

NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

2021-10-07 20:03
杜蘭特(右)表示尊重厄文(左)不打疫苗的個人決定，但也期盼他能成為籃網追逐總冠軍的一分子。 （取材自籃網官方推特）

NBA／厄文「不打疫苗不能出賽」杜蘭特回應了…

2021-10-07 08:37
英國網球好手墨瑞弄丟婚戒，懊惱發文向網友求助。（影片截圖）

網球／墨瑞糗大了 婚戒連鞋一起被偷：我是白癡

2021-10-07 20:51

超人氣

更多 >
全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中