網球／瑞度卡努早出局 墨瑞：童話故事不會每周上演

瑞度卡努失利。(路透)

美網寫下驚奇奪冠旅程的英國 新秀瑞度卡努 （Emma Raducanu），美網後第一場比賽在印地安泉女網賽早早出局，不過同胞好手「英國希望」墨瑞（Andy Murray）為年僅18歲的新星緩頰，他強調童話故事不可能每周都上演。

瑞度卡努在印地安泉女網賽第一次亮相就吞下敗仗，反觀墨瑞11日以5：7、6：3、6：2逆轉西班牙18歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），成2016年巴黎名人賽後首度再闖千分級名人賽第三輪。

墨瑞賽後被問到瑞度卡努問題，他提到勝負、高低潮都是巡迴賽的現實面，沒有選手可以每周都在職業賽高捧金盃，儘管瑞度卡努在美網是一盤未失奪冠，也會有高低潮的時刻。

墨瑞強調童話故事不可能每周都上演。(歐新社)

「紐約 發生的一切當然很不可思議，但在網球這項運動，不可能一路順遂，這條路上總會有些小窟窿。」墨瑞提到，相信瑞度卡努這次的失利只是小問題，只是外界給她的期望太高，不過就自己看法，其實對這樣結果並不意外，但也相信瑞度卡努會找到解決之道。

墨瑞說：「她顯然非常聰明，受過良好教育，所以你可以想像，她能成熟的處理所有問題，比我18歲時還更成熟許多。」同樣在美網登頂過的墨瑞也提到，紐約的場地球速更快，且還有風速變因，都和印地安泉有些許不同。

從青少年選手到成熟的職業球員，墨瑞也經歷過些痛苦時刻，以「過來人」角度來看，他認為瑞度卡努看待和處理事情的方式已經十分完美，相信這位同胞新星能在球場和個人生活找到平衡點。