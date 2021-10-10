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網球／澳洲壞小子基里洛斯偷吃？和女友隔離旅館爆衝突

記者曾思儒／綜合報導
基里洛斯因和模特兒女友帕薩里發生衝突上報。（路透）
基里洛斯因和模特兒女友帕薩里發生衝突上報。（路透）

澳洲網球好手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）上月底才宣布因膝蓋動刀，本季提前結束，但他沒有賽程名字仍躍上媒體版面，不過這次是因和模特兒女友帕薩里（Chiara Passari）發生衝突上報，且帕薩里還指控基里洛斯「偷吃」。

澳洲媒體報導，基里洛斯結束拉沃杯賽事後就從波士頓飛回澳洲，並和女友入住防疫旅館，但周四澳洲阿德雷德的防疫旅館發生衝突，警方介入後已經兩人分開。

警方表示，經過調查，兩人並沒有不法行為，兩人現已分屬不同房間直到隔離結束。

根據雪梨媒體報導，兩人爭吵原因和彼此關係有關，衝突後帕薩里在社群平台回答粉絲問題時更挑明說，基里洛斯出軌，她貼出一張基里洛斯裸上身熟睡的照片，註明「旁邊的女人不是我」。

兩人是從去年7月開始約會，期間也曾分開再復合。帕薩里表示，裸睡事件發生在今年初，之後她還上傳和基里洛斯的對話截圖，內容除飆髒話，帕薩里還回說：「你叫我去自殺，這是你開的玩笑嗎？」

另則對話中，基里洛斯要帕薩里將東西搬出他的房子，帕薩里則回：「我不知道你有什麼問題，太可怕了，你的耳朵像關上了，聽不進去任何自己想法外的聲音。」

26歲的基里洛斯生涯最高排名曾到13位，目前共有6座ATP金杯，目前排名已下滑到世界97。

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