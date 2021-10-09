美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

英國女將瑞度卡努 拿下美國 網球公開賽女單冠軍後的首戰表現欠佳，她今天在印地安泉網賽第2輪，遭白俄羅斯 對手薩諾維琪以直落二擊敗。

18歲的瑞度卡努（Emma Raducanu）美網期間在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）所向披靡，從會外賽打起的她10場比賽一盤未失，強勢拿下生涯首座大滿貫賽冠軍。

瑞度卡努一夕爆紅後，出戰印地安泉網賽備受矚目，但場上表現和美網時截然不同。

隨著夜幕逐漸低垂，瑞度卡努的非受迫性失誤增加，即便有觀眾的支持，場上的她臉上也不見一絲喜悅，終場以2比6、4比6敗給薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。

瑞度卡努賽後向對手致意。

名列大會女單第17種子的瑞度卡努說：「薩諾維琪打了場好球。」

「她是非常有經驗的對手，打了很多年的巡迴賽，她今天表現比我好，理應獲得這場比賽的勝利。」

瑞度卡努表示，雖然她對這場比賽的結果感到失望，但她將每場比賽都視為學習的機會。

她表示：「現在我正經歷的，儘管感受並非100%都是美好的，但我知道那能讓我得到更多收穫。」

她說：「長遠來說，我將會感謝此刻的經驗。」

她後來還說：「我才18歲，我得放自己一馬。」