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印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

記者劉肇育／綜合報導
台灣網球好手謝淑薇（右）與比利時搭檔梅騰絲（左）8日搶下印地安泉網賽16強門票。圖為兩人9月8日在美國公開賽的照片。（Getty Images）
台灣網球好手謝淑薇（右）與比利時搭檔梅騰絲（左）8日搶下印地安泉網賽16強門票。圖為兩人9月8日在美國公開賽的照片。（Getty Images）

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，台灣網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），最終以3：6、0：6敗下陣來，不過轉戰女雙賽場後，謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）僅花50分鐘就以直落二搶下16強門票。

謝淑薇這次印地安泉網賽女單首輪遭遇地主選手布蘭格（Madison Brengle），以6：1、7：6（7：4）直落二勝出，不過隨即在今天的第二輪就碰上女單第24種子的前法網冠軍奧斯塔朋科，雙方生涯曾2度交手皆由謝淑薇拿下勝利。

不過今天兩人再度交手，謝淑薇在首盤前4局就遭對手2度破發，以0：4大幅落後，儘管第5局也回敬破發，第6局又化解對手兩個破發點，但仍是以3：6被對手先下一城。

第二盤奧斯塔朋科攻勢變得更加猛烈，連保帶破連拿6局，賞給謝淑薇「貝果」以6：0勝出，挺進到女單第3輪賽事。

謝淑薇在女單於第二輪止步後，隨即在女雙賽場再度上陣，她與比利時搭檔梅騰絲在32強賽遭遇美國安妮西莫娃（Amanda Anisimova）／烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），兩人在兩盤賽事中共5度打破對手發球局，僅花50分鐘就以兩個6：1直落二勝出，挺進到16強賽。 

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