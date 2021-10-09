印地安泉網賽／謝淑薇單打出局 女雙輕鬆晉級16強

台灣網球好手謝淑薇（右）與比利時搭檔梅騰絲（左）8日搶下印地安泉網賽16強門票。圖為兩人9月8日在美國公開賽的照片。（Getty Images）

總獎金876萬美元的WTA1000分賽事印地安泉網賽，台灣 網球一姊謝淑薇今天在女單第二輪遭遇前法網 冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），最終以3：6、0：6敗下陣來，不過轉戰女雙賽場後，謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）僅花50分鐘就以直落二搶下16強門票。

謝淑薇這次印地安泉網賽女單首輪遭遇地主選手布蘭格（Madison Brengle），以6：1、7：6（7：4）直落二勝出，不過隨即在今天的第二輪就碰上女單第24種子的前法網冠軍奧斯塔朋科，雙方生涯曾2度交手皆由謝淑薇拿下勝利。

不過今天兩人再度交手，謝淑薇在首盤前4局就遭對手2度破發，以0：4大幅落後，儘管第5局也回敬破發，第6局又化解對手兩個破發點，但仍是以3：6被對手先下一城。

第二盤奧斯塔朋科攻勢變得更加猛烈，連保帶破連拿6局，賞給謝淑薇「貝果」以6：0勝出，挺進到女單第3輪賽事。

謝淑薇在女單於第二輪止步後，隨即在女雙賽場再度上陣，她與比利時搭檔梅騰絲在32強賽遭遇美國 安妮西莫娃（Amanda Anisimova）／烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），兩人在兩盤賽事中共5度打破對手發球局，僅花50分鐘就以兩個6：1直落二勝出，挺進到16強賽。