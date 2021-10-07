網球／澳洲疫苗強制令 讓約克維奇陷兩難

澳網是約克維奇的福地，但明年會不會參加已成懸念。（路透）

自從在美國公開賽決賽中慘敗後，約克維奇 （Novak Djokovic）基本上像是人間蒸發。

即使梅德維夫（Daniil Medvedev）可能追上排名，約克維奇選擇不參加印第安泉法國巴黎銀行公開賽。他的Instagram最新貼文是在9月13日，推特未見更新。目前還不清楚他是否參加巴黎大師賽和ATP總決賽這兩場今年最後的大型賽事。

約克維奇一直想打破與費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）並列的20次大滿貫冠軍紀錄，但他能否贏得第21座，最大關鍵可能在於他是否要參加明年第一場大滿貫賽事澳洲 公開賽。他過去曾在此拿下9座冠軍。

澳洲政府釋出的最新訊息是：凡是入境澳洲參加比賽的球員無一例外都須完全接種新冠疫苗 ，就算是史上最佳球員也一樣。

約克維奇向來拒絕回答是否接種疫苗，但他過去一直對此持懷疑態度，並在今年稍早時表示，巡迴賽不應設下這種規定。無論是否公平，球壇推測約克維奇和許多球員一樣仍未接種疫苗。

不只是約克維奇，在美國公開賽期間，ATP和WTA都承認，只有大約半數球員接種疫苗。西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在8月表示：「我看不出有什麼理由讓我這種年齡的人接種疫苗。」女單世界排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）表示她不「信任」疫苗。她上周篩檢結果呈陽性，被迫退出印第安泉比賽。

澳洲網球協會針對2022年的錦標賽略微放寬規定，球員在14天隔離期間可以在泡泡內自由移動。但是，如果當地衛生當局要求所有球員必須接種疫苗才能參賽，像澳網所在的維多利亞省就打算如此規定，這可能會給未接種疫苗的人帶來很大壓力。

要讓約克維奇跳過他的福地幾乎是難以想像。但除非他承認已完整接種疫苗，否則想贏得第10個澳網冠軍將是不可能的任務。