我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

網球／印第安泉網賽 約克維奇、巴蒂不來了

體育新聞組／綜合報導
約帥不打法國巴黎銀行公開賽。（路透）
約帥不打法國巴黎銀行公開賽。（路透）

繼全球女單排名第一的巴蒂（Ashleigh Barty）之後，男單第一約克維奇（Novak Djokovic）也宣布退出在印第安泉（Indian Wells）舉行的法國巴黎銀行公開賽。

約克維奇曾5次贏得這項比賽頭銜，但這次決定退出。

約克維奇今年已經拿下澳網、法網和溫網冠軍，但本月在美網決賽中被梅德維夫（Daniil Medvedev）擊敗，未能橫掃全年大滿貫。

他在推特上說：「很抱歉今年不能在印第安泉與球迷見面，也不能在沙漠中比賽，這是我最喜歡的地方。希望明年再見！」

公開賽賽事總監哈斯（Tommy Haas）說：「我們對約克維奇無法參加今年秋天的法國巴黎銀行公開賽感到失望。希望明年3月他重回網球天堂，在沙漠中爭奪創紀錄的第6個冠軍。」

巴蒂27日宣布不參加這場公開賽。自3月起一直全球征戰的她似乎決定今年到此為止，將回澳洲與家人團聚。

她在WTA官網上說：「法國巴黎銀行公開賽是我最喜歡的賽事之一。退出是個艱難的決定，但我知道到了賽季這個時候，休息幾周並在澳大利亞與家人同聚對我來說是正確的事情。」

世界排名升至22位的新科美網冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）則獲外卡資格參賽。

約克維奇 澳洲 澳網

上一則

NBA／不簽1+1合約 雷納德：新賽季想上場

下一則

MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷

延伸閱讀

網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措

網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措
美網／擋下約克維奇全滿貫 梅德維夫說「對不起」

美網／擋下約克維奇全滿貫 梅德維夫說「對不起」
美網／梅德維夫奪冠 約克維奇全滿貫夢碎

美網／梅德維夫奪冠 約克維奇全滿貫夢碎
美網／拚年度全滿貫 約克維奇：當生涯最終戰

美網／拚年度全滿貫 約克維奇：當生涯最終戰

熱門新聞

石智勇（右）求婚成功。（視頻截圖）

舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功

2021-09-23 23:13
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社

網球／瑞度卡努名利雙收 Tiffany送上逾10萬肥約和珠寶

2021-09-23 08:40
瑞度卡努28日出席「007生死交戰」英國首映。（路透）

網球／瑞度卡努獲「印地安泉」外卡 美網奪冠後再登場

2021-09-29 22:35
柯瑞與太太艾耶莎結婚10周年。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞送愛妻浪漫驚喜「再結婚一次」小兒子當花童

2021-09-27 00:52
波波維奇。(美聯社)

NBA／吉諾布里回鍋馬刺 波波維奇：老婆不想他待在家

2021-09-28 08:05
烏克蘭挑戰者烏希克（右）獲裁判一致判定技壓英國拳王約書亞（左）。（路透）

拳擊／重量級拳王換人當 約書亞「爆冷」讓出金腰帶

2021-09-26 07:34

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明