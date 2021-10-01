網球／印第安泉網賽 約克維奇、巴蒂不來了

約帥不打法國巴黎銀行公開賽。（路透）

繼全球女單排名第一的巴蒂（Ashleigh Barty）之後，男單第一約克維奇 （Novak Djokovic）也宣布退出在印第安泉（Indian Wells）舉行的法國巴黎銀行公開賽。

約克維奇曾5次贏得這項比賽頭銜，但這次決定退出。

約克維奇今年已經拿下澳網 、法網和溫網冠軍，但本月在美網決賽中被梅德維夫（Daniil Medvedev）擊敗，未能橫掃全年大滿貫。

他在推特上說：「很抱歉今年不能在印第安泉與球迷見面，也不能在沙漠中比賽，這是我最喜歡的地方。希望明年再見！」

公開賽賽事總監哈斯（Tommy Haas）說：「我們對約克維奇無法參加今年秋天的法國巴黎銀行公開賽感到失望。希望明年3月他重回網球天堂，在沙漠中爭奪創紀錄的第6個冠軍。」

巴蒂27日宣布不參加這場公開賽。自3月起一直全球征戰的她似乎決定今年到此為止，將回澳洲 與家人團聚。

她在WTA官網上說：「法國巴黎銀行公開賽是我最喜歡的賽事之一。退出是個艱難的決定，但我知道到了賽季這個時候，休息幾周並在澳大利亞與家人同聚對我來說是正確的事情。」

世界排名升至22位的新科美網冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）則獲外卡資格參賽。