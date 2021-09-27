網球／現身拉沃杯…費德勒復元不錯：最糟時刻已過

費德勒康復狀況樂觀，明年將再與球迷見面。（Getty Images）

拉沃杯發起人之一的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今年雖因動刀無法下場，他仍前往今年舉辦賽事的城市波士頓 ；獲得熱烈歡迎的他也正向說，今年8月再次動刀雖是痛苦決定，但相信最糟糕的狀況已經過去。

費德勒的右膝今年8月再度動刀，迫使他無緣今年最後一場大滿貫美網，賽季也提前告終。他透露，直到最後一刻才決定到波士頓觀賞拉沃杯，「我看到一些不可思議的好球，一些很棒的比賽，一切都太完美了，非常開心我有成行。」

生涯握有20座大滿貫的費德勒承認，去年已經動過兩次膝蓋手術，今年再度動刀的感受很不好，但今年溫布頓 表現讓他很不開心，他選擇動刀繼續網球生涯，現在就是慢慢回到正軌。

「我必須正確的走路，正確的跑步，然後再做正確的橫向移動和所有敏捷性課表，最終我會再回到球場，不過還需要幾個月。」費德勒強調，現在好好休息不只是為延續球員生涯，也是為自己的生活著想，「我想確保以後可以去做我想做的一切，凡事不用躁進，所以我確實在很好的狀態，我認為最糟的狀況已經過去了。」

費德勒前3屆拉沃杯都沒缺席，今年以不同身分參加，他感謝波士頓和球迷的熱情支持，讓全球好手能齊聚一堂，他說：「這就是舉辦這場比賽背後的原因，讓每個人團結，有很棒的周末，去和其他人學習，希望他們能得到啟發，然後之後球季甚至明年都更有動力。」