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網球／瑞度卡努「分手」教練 誇凱特王妃正手拍打得好

體育新聞組╱綜合報導
瑞度卡努（右）與凱特王妃合作雙打。（路透）
瑞度卡努（右）與凱特王妃合作雙打。（路透）

瑞度卡努（Emma Raducanu）摘下美國公開賽后冠不到兩周，就與帶她打進美網的教練分道揚鑣。

理查森（Andrew Richardson）曾在瑞度卡努少女時期執教2年，在今年7月與她簽下短約，在美國公開賽之前和期間指導她。

18歲的瑞度卡努表示，她需要一位更有經驗的教練，以指導她參加WTA巡迴賽等大型賽事，「我正在尋找具有這個水平並且知道該怎麼做的人。」「尤其是現在，因為我對WTA太陌生了，我真的需要一個曾經歷過的人來指導我。」

理查森曾代表英國打過戴維斯盃（Davis Cup），但對WTA巡迴賽幾乎沒有經驗。

瑞度卡努還沒有想到適當人選來接替理查森，預計在今年賽季結束前不會做出任何決定。

拉杜卡努在休息一段時間後已重新開始訓練，並正在評估何時重返巡迴賽。法巴銀行印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）將於10月6日展開，這是WTA巡迴賽中最大的賽事之一。

瑞度卡努近日與草地網球協會贊助人劍橋公爵夫人凱特王妃（Kate Middleton）一起打球。當被問及與凱特合作雙打還是與美國公開賽決賽對手費南德茲（Leylah Fernandez）對打比較讓她緊張時，她說：「其實與公爵夫人打球比較緊張，我一直在想，『不要失誤，不要失誤。』」

瑞度卡努稱讚凱特的正手拍「打得真好」，「讓人印象深刻，但與公爵夫人打球真的很好玩。」

瑞度卡努 凱特 美國

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