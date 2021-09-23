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網球／瑞度卡努名利雙收 Tiffany送上逾10萬肥約和珠寶

編譯羅方妤／即時報導
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社

英國太陽報報導，18歲英國網球小將瑞度卡努（Emma Raducanu）日前在美網公開賽勇奪冠軍。她不僅在一夜間成為世界最受歡迎的體育明星之一，各種代言合約也隨之而來，包括近期簽約任命她為品牌大使的美國知名珠寶商Tiffany & Co.。外界預測瑞度卡努和Tiffany & Co.簽約金額，非常有可能遠超運動品牌Nike和Wilson合約加總的10萬英鎊（約13.7萬美元）。

瑞度卡努在Instagram發文表示：「很高興加入具代表性的Tiffany & Co.，擔任品牌大使。能在過去幾周佩戴這些特別的珠寶使我感到榮幸。」

瑞度卡努首度在美網公開賽期間配戴Tiffany & Co.珠寶，當時是Tiffany & Co.將總價值近1萬6000英鎊的珍珠和鑽石耳環、手鐲和十字架墜子借給她配戴。

瑞度卡努一戰成名後，在名流場合配戴的珠寶價值也水漲船高。她配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。瑞度卡努幾天後又參加倫敦時裝周，這次她配戴高達10萬英鎊的Tiffany & Co.珠寶出席。

瑞度卡努 英國 大都會

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