網球／美網落淚說不知歸期 大坂直美退出印第安泉網賽

美網挑戰連霸失利的日本名將大坂直美 ,第三輪落敗後在記者會落淚表示「不知下月是否會參賽」,她已確定退出下月初的印地安泉女網賽。

大坂直美的退賽消息是大會透過推特公布。印地安泉名人賽因新冠肺炎疫情兩度延期,復辦日期是10月6日到17日,女網總獎金876萬1725美金,ATP辛辛那提名人賽則是10月7日登場,總獎金914萬6125美金。

2018 Champion Naomi Osaka has withdrawn from #BNPPO21.



We look forward to seeing you in 2022, Naomi 💚🌴 pic.twitter.com/Sz6tCZ7wdI