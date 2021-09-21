網球／大坂直美世界排名跌至第8 恐丟WTA年終賽資格

大坂直美。（路透）

日籍球星大坂直美 今年在澳網 奪冠後排名來到世界第二，不過此後她飽受憂鬱症 所苦，接連缺席女網賽事，積分不斷下降，根據最新的WTA世界排名，大坂直美已退至世界第八，接下來甚至可能跌出前十名。

大坂直美自去年美網、今年澳網奪冠後，就受憂鬱症所擾，接連缺席法網、溫網等賽事，今年美網她更止步第3輪，讓她一口氣丟掉1870分。此外，過去一年多來受到新冠肺炎影響，許多2019年的賽事積分尚未被納入計算，隨著世界各地職業賽事逐漸恢復正常，選手的積分開始被扣除，因而讓大坂直美的排名一口氣下降3名，來到世界第八。

美網失利後，大坂直美也宣布她將暫停今年接下來的比賽，同時，與她排名接近的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、克薇歐娃（Petra Kvitova）和班西琪（Belinda Bencic）在WTA巡迴賽都有不錯表現，讓她更可能跌出前十，最終恐怕將丟掉參加WTA年終賽的資格。

另外，台灣女將謝淑薇今年溫網奪下雙打冠軍，達成女雙二連霸，上周她才登上女雙球后寶座，不過她在日前的美網敗給美國組合止步八強，再加上近期扣除許多2019年賽事的積分，女雙排名下降至世界第四。