我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生集團：打第2劑嬌生疫苗 對病毒有94%保護效果

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

網球／大坂直美世界排名跌至第8 恐丟WTA年終賽資格

體育新聞組 / 綜合報導
大坂直美。（路透）
大坂直美。（路透）

日籍球星大坂直美今年在澳網奪冠後排名來到世界第二，不過此後她飽受憂鬱症所苦，接連缺席女網賽事，積分不斷下降，根據最新的WTA世界排名，大坂直美已退至世界第八，接下來甚至可能跌出前十名。

大坂直美自去年美網、今年澳網奪冠後，就受憂鬱症所擾，接連缺席法網、溫網等賽事，今年美網她更止步第3輪，讓她一口氣丟掉1870分。此外，過去一年多來受到新冠肺炎影響，許多2019年的賽事積分尚未被納入計算，隨著世界各地職業賽事逐漸恢復正常，選手的積分開始被扣除，因而讓大坂直美的排名一口氣下降3名，來到世界第八。

美網失利後，大坂直美也宣布她將暫停今年接下來的比賽，同時，與她排名接近的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、克薇歐娃（Petra Kvitova）和班西琪（Belinda Bencic）在WTA巡迴賽都有不錯表現，讓她更可能跌出前十，最終恐怕將丟掉參加WTA年終賽的資格。

另外，台灣女將謝淑薇今年溫網奪下雙打冠軍，達成女雙二連霸，上周她才登上女雙球后寶座，不過她在日前的美網敗給美國組合止步八強，再加上近期扣除許多2019年賽事的積分，女雙排名下降至世界第四。

大坂直美 澳網 憂鬱症

上一則

NBA／柯瑞客串當球評聊高爾夫 將現身萊德杯轉播

延伸閱讀

網球／大坂直美Met Gala前衛造型 被說是「天山童姥」

網球／大坂直美Met Gala前衛造型 被說是「天山童姥」
美網／先贏大坂直美再勝柯波兒 18歲黑馬首闖8強

美網／先贏大坂直美再勝柯波兒 18歲黑馬首闖8強
美網／爆冷輸18歲小將 大坂直美含淚暫別網壇

美網／爆冷輸18歲小將 大坂直美含淚暫別網壇
美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）

網球／瑞度卡努載譽歸國 母親下餃子慶祝

2021-09-18 02:25
戴維斯。（美聯社）

NBA／湖人戴維斯結婚了 新娘嬌小 身高只到他肩膀

2021-09-19 08:53
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53
瑞度卡努是美網新科球后。（歐新社）

網球／瑞度卡努奶奶曾要她放棄打球：健康更重要

2021-09-18 19:35

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招