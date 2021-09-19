網球／新世代接管？南非黑馬：是時候該踢走三巨頭了

左起為塞爾維亞世界球王約克維奇、「瑞士特快車」費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾，三人被稱為三巨頭。（美聯社、路透）

24歲的南非黑馬哈里斯（Lloyd Harris）在剛落幕的美國 網球公開賽生涯首闖大滿貫八強，近日他受訪時直言：「是時候踢走三巨頭，讓年輕一代接替他們的位置了。」

自2003年溫網以來，費德勒（Roger Federer）、納達爾 （Rafael Nadal）、約克維奇 （Novak Djokovic）男網三巨頭已經贏得73座大滿貫中的60座。其中2006、2007、2008、2011、2012、2017、2018、2019年的大滿貫冠軍得主更都由三巨頭包辦。

不過隨著三巨頭年齡漸長，費德勒近年因傷所苦，納達爾在法網後也受傷決定提前結束今年賽季，當今世界球王約克維奇的年度金滿貫夢想也陸續遭德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯一哥梅徳維夫（Daniil Medvedev）粉碎，網壇新世代開始嶄露頭角，現在已非過去由三巨頭壟斷的時代了。

今年美網男單決賽中，梅徳維夫以直落三擊敗約克維奇奪冠，對此哈里斯說：「雖然約克維奇依舊很強大，但三巨頭時代已出現裂痕，梅徳維夫那天表現勢不可擋，這是網壇的新變化。」

24歲的南非黑馬哈里斯在剛落幕的美國網球公開賽生涯首闖大滿貫八強。（Getty Images）

哈里斯表示，目前世界前50名的選手中，有許多年輕球員，並舉出澤瑞夫今年在奧運拿下金牌、梅德維夫贏得大師賽冠軍，「年輕世代真的挺過來了。」

此外，他也提到阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、魯德（Casper Ruud）、胡卡奇（Hubert Hurkacz）等人今年賽季的優異表現，他說：「很高興看到我這一代球員有這樣的進步，是時候踢走三巨頭，讓年輕一代接替他們的位置了。」

哈里斯至今雖未得過ATP巡迴賽冠軍，但他在美網首次闖進八強，創下他個人在大滿貫的最佳成績，在最新的ATP排名中也竄升15名，躍身至生涯新高的世界第31。