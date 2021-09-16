我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措

體育新聞組／綜合報導
約克維奇在今年美網遭直落三淘汰，全滿貫美夢破碎。 （美聯社）
約克維奇在今年美網遭直落三淘汰，全滿貫美夢破碎。 （美聯社）

第二種子來自俄國的梅德維夫（Daniil Medvedev），在今年美網以直落三力退世界球王約克維奇（Novak Djokovic），拿過6座大滿貫冠軍的德國前球王貝克（Boris Becker）對此坦言：「我從未看過約克維奇如此無能為力的樣子。」

貝克在接受「eurosports」的採訪中提到，「約克維奇想創造歷史，他想成為有史以來最成功的大滿貫球員。他不想成為最好的球員之一——他只想成為那個『唯一』，而他原本有機會用勝利來證明自己的，沒想到卻見到從未如此手足無措的約克維奇。」

貝克也讚賞梅德維夫，表示他值得這座美網冠軍，「梅德維夫是過去兩周表現最好的球員，在邁向他首座大滿貫的道路上總共只輸過一盤，非常驚人。」

約克維奇也在賽後大力稱讚對手梅德維夫，「他每球都打得非常到位，在場上表現意志堅定，你可以感覺到他的每次揮擊都處於最高水平，他非常清楚自己需要在戰術上做什麼，最厲害的是他每次都能完美演繹。」

梅德維夫成為史上第四位讓約帥在大滿貫決賽被直落三淘汰的選手，前三位分別是2020年法網納達爾（Rafael Nadal）、2013年溫網墨瑞（Andy Murray）和2007年美網費德勒（Roger Federer）。

約克維奇 納達爾 德國

上一則

MLB／大谷入選時代百大人物 A-Rod讚：現代貝比魯斯

下一則

NBA／詹姆斯有望超車成「得分王」賈霸：我替他喝采

延伸閱讀

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷
美網／擋下約克維奇全滿貫 梅德維夫說「對不起」

美網／擋下約克維奇全滿貫 梅德維夫說「對不起」
美網／梅德維夫奪冠 約克維奇全滿貫夢碎

美網／梅德維夫奪冠 約克維奇全滿貫夢碎
美網／全滿貫夢碎 球王約克維奇連輸3盤不敵梅德維夫

美網／全滿貫夢碎 球王約克維奇連輸3盤不敵梅德維夫

熱門新聞

瑞度卡努賽後笑捧美網獎盃。(美聯社)

瑞度卡努：不想讓爸爸知道秘密時，就和媽媽說中文

2021-09-12 14:44
「證件妹」吳佳穎外型亮眼，東京奧運後擄獲大票粉絲。（記者劉肇育／攝影）

台灣射擊「證件妹」紅到日本 吳佳穎秀美腿日媒讚女神

2021-09-14 08:46
中國選手張帥(左)、澳洲選手斯托瑟奪下美網女雙冠軍。(Getty Images)

美網／張帥、斯托瑟歷經3盤大戰 奪下女雙冠軍

2021-09-12 15:10
北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將瑞度卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

2021-09-11 20:18
約克維奇在美網冠軍戰第三盤局間休息時，在場邊忍不住蓋著毛巾掩面痛哭。(美聯社)

美網／約帥場邊痛哭撼人心 梅德維夫：網球太殘酷

2021-09-14 13:53

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴