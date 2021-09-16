網球／約克維奇失全滿貫 前球王：沒見過他如此手足無措

約克維奇在今年美網遭直落三淘汰，全滿貫美夢破碎。 （美聯社）

第二種子來自俄國的梅德維夫（Daniil Medvedev），在今年美網以直落三力退世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），拿過6座大滿貫冠軍的德國 前球王貝克（Boris Becker）對此坦言：「我從未看過約克維奇如此無能為力的樣子。」

貝克在接受「eurosports」的採訪中提到，「約克維奇想創造歷史，他想成為有史以來最成功的大滿貫球員。他不想成為最好的球員之一——他只想成為那個『唯一』，而他原本有機會用勝利來證明自己的，沒想到卻見到從未如此手足無措的約克維奇。」

貝克也讚賞梅德維夫，表示他值得這座美網冠軍，「梅德維夫是過去兩周表現最好的球員，在邁向他首座大滿貫的道路上總共只輸過一盤，非常驚人。」

約克維奇也在賽後大力稱讚對手梅德維夫，「他每球都打得非常到位，在場上表現意志堅定，你可以感覺到他的每次揮擊都處於最高水平，他非常清楚自己需要在戰術上做什麼，最厲害的是他每次都能完美演繹。」

梅德維夫成為史上第四位讓約帥在大滿貫決賽被直落三淘汰的選手，前三位分別是2020年法網納達爾 （Rafael Nadal）、2013年溫網墨瑞（Andy Murray）和2007年美網費德勒（Roger Federer）。