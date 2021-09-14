網球／瑞度卡努天賦滿滿 前教練：她將一統江湖

瑞度卡努喜獲美網獎杯。（路透）

在瑞度卡努 （Emma Raducanu）拿下美網公開賽女子單打冠軍後，她的前任教練表示，這位英國 少女將在女單場上「一統江湖」。

18歲的瑞度卡努第二次參加大滿貫賽事就一路從資格賽打進決賽並摘下后冠，成為1977年韋德（Virginia Wade）在溫布頓網賽（Wimbledon）封后以來，首位贏得大滿貫賽單打冠軍的英國女網選手，引起全球轟動。

她的前教練派奇（Mark Petchey）早就知道她有多少天賦和專注力，相信在美網賽後世界排名從125位急升至第25位的瑞度卡努，可望與前男子世界排名第一的墨瑞（Andy Murray）一樣成功。派奇也曾執教墨瑞。

派奇告訴英國ITV，「從我在國家網球中心見到她的第一天起，就知道她有些特別的資質。」「我真的無法用科學的方式來解釋。在我和16歲的墨瑞一起合作的那一年，他也展現出這種能力，在網球場上幾秒鐘內展現的動作就可凸顯示其特質，而瑞度卡努也擁有相同特點。」

他說，「我認為還可以再改進；她的發球仍待改進，處理網前球會變得更好，只要她對球的去向有更深入的了解。」「我相信她的改進空間不僅會逐步收穫成果，而且是巨大的，老實說，我認為她將一統江湖。」

然而，同樣在1968年贏得美國 公開賽和1972年澳洲公開賽冠軍的韋德警告，應對遽增的曝光量可能是瑞度卡努最困難的改變。

日本選手大坂直美在她職涯早期就贏得美國公開賽，但之後一直難以適應當代運動員遭到的批評。

23歲的大坂目前正暫停出賽，回歸日期尚未確定。

當被問及該如何面對爆增的名氣時，韋德告訴BBC：「這可能是當今最難的事情，必須好好處理，而且接受更多好的建議。」「只是不要做過頭，也不要參加太多比賽，因為一旦期望太高，曝光過度就容易開始停滯或失去動力，這是個很難達到的平衡。」

她說，「對瑞度卡努來說，她需要了解自己到底有多優秀，且必須不斷努力才能保持這種狀態。同時還須有這種自信：如果自己比其他人更好，就可以打敗他們。」