美網／會外賽到冠軍 瑞度卡努：不想放下金盃

年僅18歲的英國網球女將瑞度卡努11日在紐約拿下美網冠軍後，緊緊擁抱獎盃。(Getty Images)

年僅18歲的英國 小將瑞度卡努 （Emma Raducanu），在紐約演出今年最神奇的驚奇戲碼，決賽以6：4、6：3擊敗19歲加拿大對手費南德茲（Leylah Fernandez），成美網第一位從會外賽打下冠軍的選手，她甜笑說：「捧起獎盃意義非凡，我現在不想放手。」

瑞度卡努以世界排名150的身分展開生涯第二場大滿貫旅程，她從會外賽開始連勝10場登頂，且每戰都是直落2勝出，成英國44年來再一位大滿貫奪冠的女將。

年僅18歲的英國網球女將瑞度卡努，賽後換上洋裝捧著冠軍盃合影。(Getty Images)

外貌和台灣 藝人楊丞琳有幾分神似的瑞度卡努透露，昨晚有很奇怪的感受，自己也無法理解，但相信這是很正常的狀況，「當我上球場就是一如往常，一次專注一分。」她也盼自己表現能激勵許多年輕選手，「我總是夢想著贏下大滿貫，不停地說，但帶著這樣信念，真的贏下來了，感覺難以置信。」

「我還是小女孩時就有這樣夢想，但我認為最重要的事，你要有贏下冠軍的願景，你可以和團隊慶祝，去找到通往這條路的方式，這一直在我腦海中，好幾晚都如此，伴隨我入睡。」瑞度卡努分享說。

成為2004年俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後的最年輕大滿貫得主，瑞度卡努笑說，過程中沒有任何壓力，「我才18歲，任何時刻都能自由發揮，這就是我在這面對每場比賽的想法，然後我拿到這座冠軍，所以我不用改變任何事。」