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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

記者曾思儒／綜合報導
19歲的加拿大小將費南德茲11日拿下美國網球公開賽亞軍。(Getty Images)
19歲的加拿大小將費南德茲11日拿下美國網球公開賽亞軍。(Getty Images)

今天雖無緣美網金盃，19歲的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）正向說，希望能展現出韌性，就像發生911意外後的紐約一樣。

美網女單決賽在紐約911的20周年同天舉行，6日剛過19歲生日的費南德茲，2001年恐怖攻擊發生時還沒出生，但透過影片仍明白20年前的嚴重意外。

今天以4：6、3：6不敵18歲「英國楊丞琳」瑞度卡努的費南德茲承認，輸球當然難受，「不過這會讓我想繼續努力，變得更強，參加每個比賽都抱持和這次相同的渴望。」

她透露，911發生時她還沒出生，但長大後透過影片和詢問雙親，大概了解震驚全球的恐怖攻擊面貌，「我不知道到底發生什麼事，但就我知道的資訊，我知道紐約這幾年遭遇很大苦難，我想讓他們知道，他們是如此強大，如此有韌性，非常不可思議。」

世界排名73的費德德茲，晉級過程擊敗分別擊敗衛冕軍大坂直美、3度大滿貫得主柯波兒（Angelique Kerber）、列第5種子的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）和排第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），離金盃雖差最後一步，她認為這次經驗讓自己更有自信，挫折也會讓自己更強壯，就像911後的「大蘋果」。

美網亞軍的積分入帳後，費南德茲最新世界排名將升上生涯新高27名，她笑說：「我不認為這會改變我生活太多，我很幸運有很棒的團隊支持，有很棒的家人當後盾，我會帶著這場失利很久一段時間，這會成為我努力訓練的動力，讓我獲得下次更好的機會。」

911 紐約 白俄羅斯

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