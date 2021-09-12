美網／18歲小將瑞度卡努驚奇奪冠 英國王室同慶

英國18歲小將瑞度卡努11日贏得美國網球公開賽冠軍。(Getty Images)

18歲「英國楊丞琳」瑞度卡努 （Emma Raducanu）今年美網從會外賽一路挺進，今天決賽再以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲（Leylah Fernandez），寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的紀錄；英國王室紛紛發文同賀，英國女王 伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）就讚，瑞度卡努締造了驚人成就。

瑞度卡努父親是羅馬尼亞人，母親來自中國瀋陽，她在加拿大出生，2歲時舉家搬到英國；她溫布頓 持外卡參賽打進第四輪就寫下驚奇，美網不過是生涯第二場大滿貫，世界排名150的她再締造新猷，連續10場都以直落2勝出，除成前輩韋德（Virginia Wade）1968年後再一位美網登頂的英國女將，也是1977年韋德溫布頓奪冠後再一位摘下大滿貫的英國女將。

伊莉莎白二世寫給瑞度卡努的訊息提到，年紀輕輕的小將締造了顯著的成就，這是努力訓練和堅持的最好回報，「我毫不懷疑妳的出色表現，妳和費南德茲將激勵下一代的網球選手。」

「我送上最溫暖的祝福，給妳也給那些支持者。」伊莉莎白二世寫道。

'I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.'



Read The Queen's message to @EmmaRaducanu in full: https://t.co/m5lxaH7kKi pic.twitter.com/aFSaCisDC0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2021

今天韋德就在美網中央球場見證後起之秀締造歷史，威廉王子（Prince William）和妻子劍橋公爵夫人凱特則是透過推特恭賀瑞度卡努，兩人形容英國小將表現「不可思議」，大家都以她的表現為榮；威爾斯親王查爾斯（Prince Charles）同樣透過社群，恭賀瑞度卡努締造非凡成就。