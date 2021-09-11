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美網／逆轉澤瑞夫復仇 約克維奇距年度大滿貫差一步

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇距離年度大滿貫成就僅差最後一勝。（美聯社）
約克維奇距離年度大滿貫成就僅差最後一勝。（美聯社）

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網男單4強賽遭遇東京奧運金牌得主德國澤瑞夫（Alexander Zverev），儘管澤瑞夫在首盤搶先破發先下一城，但約克維奇重新調整步調後最終以4：6、6：2、6：4、4：6、6：2逆轉勝出，不僅報了奧運輸球之仇，距離年度大滿貫成就也僅差最後一勝。

約克維奇今年東京奧運在男單4強賽不敵澤瑞夫，挑戰年度金滿貫的夢想破滅，在重新調整步調來到美網後，約克維奇雖然一路走得跌跌撞撞，但仍是殺進到4強賽，並且與澤瑞夫再度碰頭，在4強賽最終苦戰5盤後勝出，成功報了一箭之仇。

對於擊敗澤瑞夫挺進到決賽，約克維奇說：「我想說聲謝謝，因為氣氛真的太棒了，這是我至今為止打過氣氛最好的一戰，我們就是為了這一刻而活，讓我們每天醒來都有動力再去做那些同樣的事情，當你能在這樣的氣氛中出賽，一切都是值得的。」

約克維奇在拿下這一勝後，距離年度大滿貫也僅差最後一勝，在大滿貫單打史上過去僅有5名選手曾達成此紀錄，進入公開賽年代後更僅有男子選手拉沃（Rod Laver）以及女子選手的寇特（Margaret Court）、葛拉芙（Steffi Graf）達成過此成就，約克維奇說：「我會把下一戰當作我生涯的最後一戰來對待。」

約克維奇 東京奧運 德國

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