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美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

美網／女單青春對決 18歲瑞度卡努與19歲費南德茲爭后

記者劉肇育／綜合報導
瑞度卡努。（路透）
瑞度卡努。（路透）

在年僅19歲的加拿大費南德茲（LeylahFernandez）率先搶下今年首張美網女單決賽門票後，另一名18歲年輕小將英國瑞度卡努（Emma Raducanu），也在剛結束的另外一場4強賽中，以6：1、6：4直落二擊敗希臘莎卡瑞（Maria Sakkari），以至今一盤未失的表現挺進到決賽。

➤➤➤19歲費南德茲再獵第2種子 首闖大滿貫決賽

今年美網女單賽場出現兩位未滿20歲的年輕黑馬，其中包括陸續擊敗3位前5種子的加拿大費南德茲，她在今天擊敗第二種子的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，已經率先挺進到冠軍賽。

至於18歲的瑞度卡努今年美網戰績也相當傲人，從外卡賽打起的她先是在8強賽擊敗東京奧運金牌班希琪（Belinda Bencic），今天4強賽則是碰上第17種子的希臘莎卡瑞，她在首盤以6：1先下一城，第二盤再度在第3局搶先破發後，又一路領先以6：4收下勝利，成為公開賽年代以來第一位從外卡賽一路打進會內大滿貫決賽的選手。

而從外卡賽算起，瑞度卡努已經連續拿下18盤、9連勝，且在會內賽6場比賽中僅被對手合計拿下27局，儘管寫下傲人紀錄，但瑞度卡努坦言這場比賽並未多想，只是專注在自己表現上，「妳問我對決賽有什麼期待嗎？因為我是一名外卡選手，我認為從技術上來講，我沒有任何壓力。」

至於18歲的瑞度卡努將與19歲的費南德茲爭冠，也將創下大滿貫近22年來首度的青少年爭冠對決，前一次發生已經是在1999年美網女單決賽的小威廉絲（Serena Williams）出戰辛吉絲（Martina Hingis）。

東京奧運 加拿大 白俄羅斯

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