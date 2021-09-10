美網／華裔背景加分…經紀人：瑞度卡努收入將超越墨瑞

瑞度卡努是今年美網大黑馬。（Getty Images）

運動經紀人樂觀預測，如果瑞度卡努（Emma Raducanu）職涯童話持續上演，她會比英國 同胞選手墨瑞（Sir Andy Murray）更偉大、更富有。

《每日電訊報》報導，瑞度卡努是第一位至少生涯前兩個大滿貫打進第四輪的英國女性，也是第一個在公開賽時代從資格賽打入美國 公開賽四強的選手，讓她不到20歲就可能成為百萬富翁。

自從轉入職業球壇後，這位18歲的年輕人至今收入為30萬3376元，幾乎都是今年夏天的溫布頓獎金。打進美網4強已確定落袋67.5萬元。若打進決賽，還會外加57.5萬元。

瑞度卡努已經超過墨瑞同年齡時的收入，最終可能超越他職業生涯總收入6205萬9682元以及贊助和代言獲得的數千萬元額外收入。

M&C Saatchi Sport & Entertainment全球CEO馬丁（Steve Martin）說：「她可以輕鬆超越墨瑞，而且可能相當快。」

墨瑞在網球職涯總收入榜上排名第五，僅次於費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）和小威廉絲（Serena Williams）等四位被視為史上最偉大的球員。

但與墨瑞不同之處在於，瑞度卡努的大部分職涯都不必與任何一位爭奪大滿貫冠軍。

瑞度卡努生於加拿大，母親是中國人，父親是羅馬尼亞人，在2歲時移居英國。她的多元文化背景可望進一步提高她的收入潛力。

馬丁將她與大坂直美比較，後者血統來自日本和海地，在紐約 長大，「大坂的場外收入遠遠超過場上，差距有10倍之多。」「這不僅僅是在母國，而是在全球舞台上的表現。」

體育行銷顧問克勞（Tim Crow）也贊同，認為瑞度卡努將成為英國最富有的現役女運動員：「網球是少數全球性體育運動，具有巨大的吸引力，並且其代言經濟對兩性而言同等強大。」

事實上，克勞說，不少企業已經在排隊等著與瑞度卡努簽約，這些品牌迅速採取行動很明智，「這是個很好的機會，在她還年輕的時候就支持她，建立長期關係。」

但馬丁提醒瑞度卡努：網球必須排在第一位，不要讓場外的花俏分散了場內的專注力。