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美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

美網／4強大戰澤瑞夫 約克維奇要報東奧之仇

體育新聞組／綜合報導
約克維奇挑戰年度大滿貫更進一步。（歐新社）
約克維奇挑戰年度大滿貫更進一步。（歐新社）

今年溫布頓決賽戲碼，美網提前到八強就上演，結果也是塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）帶走勝利，9日他在中央球場雖先輸首盤，但接續連趕三盤，以5：7、6：2、6：2、6：3力退義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），美網四強到手，大滿貫連勝場次推進到26連勝，離年度全滿貫只差最後2勝。

光是今年兩位好手就三度碰頭，且全部出現在大滿貫，包括法網八強、溫布頓決賽和美網八強，不過貝雷帝尼仍沒突破，面對世界前十對手的戰績也累積到六戰盡墨；約帥則延續今年大滿貫的完美戰績，儘管目前美網五戰有四戰是四盤晉級，他仍有機會迎接生涯第21座大滿貫，超越因身體狀況未參賽的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）共同保持的20冠。

有機會成為最多大滿貫男將的約帥，目前也保有網球公開化年代後的大滿貫最長連勝紀錄，他2015年溫布頓開始締造的30連勝紀錄，直到隔年草地大滿貫第三輪才遭美國好手奎瑞（Sam Querrey）中斷；他2011年溫布頓開始也曾打出大滿貫連27連勝，本場再奪勝已經追平個人18年溫布頓到隔年法網四強的26連勝紀錄。

約帥四強將碰德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），兩人最近一次交手就是東京奧運四強賽，澤瑞夫終結約帥挑戰年度「金滿貫」目標，最終更迎接金牌；另場男單四強賽將由21歲的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）出戰列第二種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

約克維奇順利晉級四強。（歐新社）
約克維奇順利晉級四強。（歐新社）

溫布頓 東京奧運 法網

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