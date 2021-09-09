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破美網紀錄…18歲神奇少女 從資格賽打進4強

體育新聞組／綜合報導
18歲瑞度卡努一路砸碎所有專家眼鏡。（路透）
18歲瑞度卡努一路砸碎所有專家眼鏡。（路透）

18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）來到法拉盛草地球場參加她生涯第二次大滿貫賽事，因全球排名太低，以至於必須先打資格賽。但美網公開賽打到如今，沒有人能阻止她的晉級之路，連一盤都贏不了。

全球排名第150位的瑞度卡努成為公開賽時代第一個打進美國公開賽4強賽的資格賽選手，她8日以6：3、6：4淘汰東京奧運會金牌得主瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）。

瑞度卡努賽後說，「有這麼多年輕球員在這裡表現如此出色，只代表了新一代有多強大。」今年美網女單4強賽有兩名不到20歲的選手，另一人是19歲的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）。

費南德茲6日過19歲生日，她於7日在更衣室與瑞度卡努和其他人分享杯子蛋糕。她是自2005年性感女神莎拉波娃（Maria Sharapova）之後最年輕的美網四強賽選手。但只過了一天，這個頭銜就由瑞度卡努接下了。

瑞度卡努在過去一周半的8場比賽中的16盤對決全部都贏，其中3場是資格賽，另外5場是正賽。她將在9日與今年法網四強的希臘17號種子莎卡瑞（Maria Sakkari），爭奪決賽席位。 .

另一場女子4強決賽將由全球排名第73的費南德茲對陣2號種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

6月下旬排名還在300名以外的瑞度卡努以外卡身分參加溫布頓賽，在那場生涯首度大滿貫賽打入第四輪，但因呼吸困難而棄賽。

在男單部分，東奧網球男單冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）8日晉級美國公開賽四強決賽，打算力阻世界排名第一塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的年度全滿貫計畫。

德籍4號種子澤瑞夫以7：6（8：6）、6：3、6：4擊敗排名第46的南非黑馬哈里斯（Lloyd Harris），將連勝紀錄擴大到16盤。

澤瑞夫去年美網公開賽敗在汀恩（Dominic Thiem）手上，屈居亞軍。但如今打人職涯第四次大滿貫四強決賽，很可能在10日對上約克維奇。

東京奧運 美國 約克維奇

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