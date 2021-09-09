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接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

美網／英雄變狗熊？地主女將輸球 竟遭死亡威脅

體育新聞組／綜合報導
美網「地主」選手蘿傑絲在輸球後收到死亡威脅。（美聯社）
美網「地主」選手蘿傑絲在輸球後收到死亡威脅。（美聯社）

美網「地主」選手蘿傑絲（Shelby Rogers）第三輪淘汰澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），讓中央球場球迷為之瘋狂，但第四輪不敵18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu），卻收到死亡威脅，儘管她表示不會受影響，但仍盼這些不理性攻擊不曾存在。

止步16強的蘿傑絲表示，當然很感謝鎂光焦點，但也些時刻外界注目卻非全然助力，「我會收到有900萬則死亡威脅，這非常兩極，從一個極端到另個極端。」

蘿傑絲口中的「900萬則」是誇飾法，但收到非常不善意的留言是真實存在，她受訪時說：「你們或許現在可以去看我的社群帳號，我或許被稱是『肥豬』，或是我現在說不出口的內容。」

蘿傑絲正向地說，會試著不讓這些負面情緒「上心」影響自己，且同樣狀況任何運動都會出現，不過就算想盡力忽略，有時腦海中仍難免會浮現這些言論，她說：「社群媒體無法控制我的作為和訓練，我還是會往前走，但我希望這些都不存在過，真的很不好受。」

不只蘿傑絲，曾拿下美網金杯的另一名美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens）也分享，第三輪落敗後，收到超過2000則攻擊訊息，內容包括暴力威脅、性別歧視到種族歧視，讓她嘆「仇恨永無止盡。」

社群媒體 種族歧視 美國

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