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美網／輸1贏3退義大利好手 約克維奇4強就位

記者曾思儒／即時報導
約克維奇。（路透）
約克維奇。（路透）

今年溫布頓決賽戲碼，美網提前到8強就上演，結果也是塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）帶走勝利，今天他在中央球場雖先輸首盤，但接續連趕三盤，以5：7、6：2、6：2、6：3力退義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），美網4強到手，大滿貫連勝場次推進到26連勝，離年度全滿貫只差最後2勝。

光是今年兩位好手就3度碰頭，且全部出現在大滿貫，包括法網8強、溫布頓決賽和今天的美網8強，不過貝雷帝尼仍沒突破，面對世界前10對手的戰績也累積到6戰盡墨；小約則延續今年大滿貫的完美戰績，儘管目前美網5戰有4戰是4盤晉級，他仍有機會迎接生涯第21座大滿貫，超越因身體狀況未參賽的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）共同保持的20冠。

有機會成為最多大滿貫男將的小約，目前也保有網球公開化年代後的大滿貫最長連勝紀錄，他2015年溫布頓開始締造的30連勝紀錄，直到隔年草地大滿貫第3輪才遭美國好手奎瑞（Sam Querrey）中斷；他2011年溫布頓開始也曾打出大滿貫連27連勝，今天再奪勝已經追平個人18年溫布頓到隔年法網4強的26連勝紀錄。

小約4強將碰德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），兩人最近一次交手就是東京奧運4強賽，澤瑞夫終結小約挑戰年度「金滿貫」目標，最終更迎接金牌；另場男單4強賽將由21歲的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）出戰列第2種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

溫布頓 東京奧運 法網

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