美網／澤瑞夫狂轟21記愛司 連兩年闖4強

澤瑞夫。（歐新社）

東京奧運 摘下金牌的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），有機會在美網迎接生涯第一座大滿貫金杯，今天他以7：6（8：6）、6：3、6：4拍下南非好手哈里斯（Lloyd Harris），連兩年站上美網4強。

過去僅「英國希望」墨瑞（Andy Murray）2012年同時完成奧運和美網奪冠的壯舉，24歲的澤瑞夫有機會成為第二人；去年他就打進決賽，但敗給奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）。

澤瑞夫8強前的4場比賽合計只失掉1盤，今天面對哈里斯首盤第8局先遭破發，但他隔局馬上回破，「搶7」奪勝下再以直落3拿下勝利，還讓哈里斯一度氣到摔水瓶洩憤，留下球童忙著清理場地的畫面。

澤瑞夫讚說，對手第一盤發球表現非常好，自己並沒太多機會，「設法贏下第一盤後，我有輕鬆了一點。」他的發球也是致勝關鍵，美網5戰合計已發出83記「愛司」，只出現15次雙發失誤，和去年美網4場雙誤兩位數相比進步許多。

「我花最多時間在發球上，練習最久，」今天轟出21記「愛司」的澤瑞夫說，「有時我會覺得，如果你真的很努力，你在做對的事情，一切就會彼此結合，或許就是現在這樣子。」

連同東京奧運和辛辛那提名 人賽都登頂，澤瑞夫目前連勝場次已來到16場，下戰將和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）或義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）搶決賽門票。