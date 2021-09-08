我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

美網／澤瑞夫狂轟21記愛司 連兩年闖4強

記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫。（歐新社）
澤瑞夫。（歐新社）

東京奧運摘下金牌的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），有機會在美網迎接生涯第一座大滿貫金杯，今天他以7：6（8：6）、6：3、6：4拍下南非好手哈里斯（Lloyd Harris），連兩年站上美網4強。

過去僅「英國希望」墨瑞（Andy Murray）2012年同時完成奧運和美網奪冠的壯舉，24歲的澤瑞夫有機會成為第二人；去年他就打進決賽，但敗給奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）。

澤瑞夫8強前的4場比賽合計只失掉1盤，今天面對哈里斯首盤第8局先遭破發，但他隔局馬上回破，「搶7」奪勝下再以直落3拿下勝利，還讓哈里斯一度氣到摔水瓶洩憤，留下球童忙著清理場地的畫面。

澤瑞夫讚說，對手第一盤發球表現非常好，自己並沒太多機會，「設法贏下第一盤後，我有輕鬆了一點。」他的發球也是致勝關鍵，美網5戰合計已發出83記「愛司」，只出現15次雙發失誤，和去年美網4場雙誤兩位數相比進步許多。

「我花最多時間在發球上，練習最久，」今天轟出21記「愛司」的澤瑞夫說，「有時我會覺得，如果你真的很努力，你在做對的事情，一切就會彼此結合，或許就是現在這樣子。」

連同東京奧運和辛辛那提名人賽都登頂，澤瑞夫目前連勝場次已來到16場，下戰將和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）或義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）搶決賽門票。

東京奧運 義大利 提名

上一則

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

下一則

MLB／基特風光進名人堂 感謝支持者「除了這位老兄」

延伸閱讀

維權團體提告 阻止德州實施提高投票門檻新法

維權團體提告 阻止德州實施提高投票門檻新法
「幫幫忙」基金會捐防疫品 受贈國總理親至

「幫幫忙」基金會捐防疫品 受贈國總理親至
美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強

美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強
美網／不畏颶風 芭蒂、澤瑞夫過關

美網／不畏颶風 芭蒂、澤瑞夫過關

熱門新聞

西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
「小蟲」羅德曼當年在賭城放風48小時的荒唐事蹟被搬上大銀幕。（歐新社）

NBA／賭城放風爛醉被喬丹拖回 羅德曼荒唐48小時將登大銀幕

2021-09-06 08:27
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27
哈沃德（左）與喬丹（右）曾是西區兩大頂級長人，如今均改搭湖人奪冠列車。（歐新社）

NBA／湖人老將陣容來了 引進8名32歲以上球員創紀錄

2021-09-04 08:46

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇