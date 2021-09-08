美網／世界150名拍下東奧金牌 英18歲闖四強

瑞度卡努。（路透）

今年溫布頓 打進第四輪，已經讓18歲英國 小將瑞度卡努（Emma Raducanu）締造地主特別紀錄；美網她再延續驚奇旅程，從會外賽一路闖關8強，今天凌晨更以6：3、6：4擊敗東京奧運 奪金的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），成網球公開化年代後從資格賽闖進美網4強的第一人。

瑞度卡努一下場就遭破發，但在1：3落後下連趕5局逆轉，加上第二盤3個破發點都守住，延續從會外賽開始的一盤未失紀錄。

世界排名僅150的她透露，原本已經訂好資格賽結束後的班機，完全沒預料自己不但打進美網第二周賽程，且站上最後4強。

班希琪。（歐新社）

溫布頓時的瑞度卡努世界排名僅338，獲得外卡才在會內賽亮相，但連勝3場成為英國史上最年輕的溫布頓女單16強選手；美網僅是她生涯第二度挑戰大滿貫，她就成1968年網球公開化後的第一位資格賽殺進美網4強的選手，持續改寫新頁。

身為美網賽史第3位從百名外晉級女單4強的瑞度卡努說：「我不是來追逐紀錄的，我只在意當下自己可以做到什麼。」她也是網球公開化年代後，第4位從會外賽殺進大滿貫4強的選手。

連同會外賽已經連拿16盤的英國小將，4強對手還沒出爐，列第4種子的捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）和排17種子的希臘好手莎卡瑞（Maria Sakkari）在中央球場夜間賽程對決，勝家就是瑞度卡努下戰對手。

另場女單4強賽的對戰組合昨天已經出爐，19歲的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）將和排第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡搶決賽門票。