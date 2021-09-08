美網／不敵梅德維夫 荷蘭黑馬止步8強

梅德維夫（左）終結范德贊德舒普（右）的驚奇之旅。（歐新社）

世界排名117的荷蘭選手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）今年美網公開賽的驚奇之旅終於暫告結束。這位25歲的非種子球員一路殺入8強決賽，但未能戰勝2號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。

范德贊舒爾普場上始終積極主動，雖在第二盤結束後看來就要結束比賽，但他打出精采的第三盤，維繫短時間的喘息；但梅德維夫在第四盤全力反擊，以6：3、6：0、4：6、7：5擊敗了他。

在美網公開賽的5輪比賽中，范德贊德舒普先後擊敗11號種子和8號種子，被譽為本屆賽事大黑馬。今年他的大滿貫賽季可能已經結束，但每個人都會很想知道他明年會有什麼樣的表現。

女單8強賽方面，剛滿19歲的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）氣勢難擋，她令人驚嘆的灰姑娘表現持續上演。7日以6：3、3：6、7：5(5)擊敗5號種子世界女單排名第五的烏克蘭 美女球員史維托莉娜（Elina Svitolina），繼擊敗3號種子大坂直美 後第二次擊敗前五種子，成為自1999年小威廉 絲（Serena Williams）之後最年輕達成此里程碑的球員。

第一盤全看費南德茲表演，無論是網前小球或對角抽球，各種角度打來得心應手，並以最快速度贏得第一盤。但史維托莉娜並有放棄，在第二盤復仇回報，與費南德茲爭奪每一局，拉平戰績。

費南德茲在第三盤中早早領先，但無法保持領先。史維托莉娜將比分扳為5：5，之後雙方以6：6打平進入搶七。史維托莉娜先是被費南德茲打出漂亮的回擊球，最後一球掛網，結束這場激動人心的高水平比賽。

費南德茲獲勝後跪倒在地淚流滿面。她在19歲生日後的第二天打進生涯第一個大滿貫4強賽。