美網／因「粉色袋子」遭罰款1萬元 美國黑馬諷：死要錢

網球選手在場上有時會因不符合運動精神遭罰款,例如摔拍、拖延比賽、罵髒話等,不過今天世界排名24的地主好手奧普卡(Reilly Opelka)卻因粉紅色袋子被罰款1萬美元,讓他嘲諷地說「很可笑」。

奧普卡手提的粉紅色袋子上印有某畫廊的名字,被官方認定是「使用未經批准的裝備」,而且袋子上的標誌太大。

對此奧普卡回應,自己到場上的任務是贏球,而不是每次都得在上場前測量袋子上的標誌大小,「這真的是笑話,我除了贏球,根本就不該擔心其他事情,但主審卻說我得先確認袋子LOGO的大小,這真的不是我該做的事。」他還自嘲地說:「我砸拍沒被罰半毛錢,這次倒是因為粉紅袋子被罰,真的很可笑。」

奧普卡更諷刺美網官方「死要錢」,他說:「我想美網今年票應該賣得不好吧,所以就因為一個粉紅袋子罰了1萬美元。」他7日將與世界排名46的南非 選手哈里斯(Lloyd Harris)爭奪男單八強門票。

US Open ticket sales must be strugglin this year 🙄 10k for a pink bag, at least it looked fly 💸👛 #Corporate https://t.co/Fj1aoFSCtL pic.twitter.com/yDXOxhOLX3