美網／因「粉色袋子」遭罰款1萬元 美國黑馬諷：死要錢

美國好手奧普卡因粉紅色袋子遭罰款1萬美元，令他十分不滿。 （美聯社）

網球選手在場上有時會因不符合運動精神遭罰款，例如摔拍、拖延比賽、罵髒話等，不過今天世界排名24的地主好手奧普卡（Reilly Opelka）卻因粉紅色袋子被罰款1萬美元，讓他嘲諷地說「很可笑」。

奧普卡手提的粉紅色袋子上印有某畫廊的名字，被官方認定是「使用未經批准的裝備」，而且袋子上的標誌太大。

對此奧普卡回應，自己到場上的任務是贏球，而不是每次都得在上場前測量袋子上的標誌大小，「這真的是笑話，我除了贏球，根本就不該擔心其他事情，但主審卻說我得先確認袋子LOGO的大小，這真的不是我該做的事。」他還自嘲地說：「我砸拍沒被罰半毛錢，這次倒是因為粉紅袋子被罰，真的很可笑。」

奧普卡更諷刺美網官方「死要錢」，他說：「我想美網今年票應該賣得不好吧，所以就因為一個粉紅袋子罰了1萬美元。」他7日將與世界排名46的南非 選手哈里斯（Lloyd Harris）爭奪男單八強門票。