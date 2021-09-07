我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

美網／被美國小將嚇出冷汗 約克維奇晉8強後大讚對手

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇相隔兩年後再度挺進到美網8強賽。（路透）
約克維奇相隔兩年後再度挺進到美網8強賽。（路透）

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）繼男單第三輪在與日本網球王子錦織圭之戰，先掉一盤後贏三盤後，6日的16強賽面對美國20歲小將布魯克斯比（Jenson Brooksby），再度以1：6先掉首盤後，接下來以6：3、6：2、6：2逆轉勝出，相隔兩年後再度挺進到美網8強賽。

面對世界排名第99名的布魯克斯比，約克維奇6日在首盤出現慢熱的狀況，開賽後就被對手連下3局，首盤兩度遭到對手破發以1：6被布魯克斯比先下一城。

不過第二盤約克維奇逐漸回神，先是在第二局破發後取得領先，不過年輕的布魯克斯比也展現韌性，在第5局共逼出了6個破發點，兩人在纏鬥了24分鐘後，布魯克斯比成功破發，但下一局約克維奇馬上還以顏色，且接下來未再給布魯克斯比任何破發機會，以連拿三盤的表現逆轉勝出。

在這場比賽後，約克維奇在美網對決美國選手的戰績已經來到11勝0敗，不過他仍是相當讚賞布魯克斯比的好表現，「他非常年輕又有天賦，我在場上讓他知道，光明的未來正在前面等著他，這點是毫無疑問的，他是一名出色的球員。」

談到首盤先被對手一面倒的拿下，約克維奇也說：「他很有能量，且擬定了一個清晰的比賽計畫，並且有效地執行，反觀我卻找不到自己的節奏，還出現很多非受迫性失誤，在前一盤半的比賽中，他的表現真的很棒。」

這次美網僅是布魯克斯比生涯第4度打進大滿貫會內賽，4個月前他的世界排名甚至還在200名外，不過在今年美網闖進到16強後，他已經成為繼洛迪克（Andy Roddick）後，達成此紀錄最年輕的美國選手，也讓他成為美國男單新希望。

世界球王約克維奇（左）16強賽面對美國20歲小將布魯克斯比（右）；圖為兩人賽後握...
世界球王約克維奇（左）16強賽面對美國20歲小將布魯克斯比（右）；圖為兩人賽後握手致意。（美聯社）

約克維奇 美國 日本

上一則

美網／謝淑薇女雙連3戰直落二 8強門票到手

延伸閱讀

美網／年度全滿貫愈來愈近 約克維奇再4勝就好

美網／年度全滿貫愈來愈近 約克維奇再4勝就好
美網／約克維奇連勝錦織圭17場 挺進男單16強

美網／約克維奇連勝錦織圭17場 挺進男單16強
美網／約克維奇找回發球手感 直落三晉級 下輪戰錦織圭

美網／約克維奇找回發球手感 直落三晉級 下輪戰錦織圭
美網／輸1盤不礙事 約克維奇首輪締完美16連勝

美網／輸1盤不礙事 約克維奇首輪締完美16連勝

熱門新聞

日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27
哈沃德（左）與喬丹（右）曾是西區兩大頂級長人，如今均改搭湖人奪冠列車。（歐新社）

NBA／湖人老將陣容來了 引進8名32歲以上球員創紀錄

2021-09-04 08:46

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高