美網／被美國小將嚇出冷汗 約克維奇晉8強後大讚對手

約克維奇相隔兩年後再度挺進到美網8強賽。（路透）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）繼男單第三輪在與日本 網球王子錦織圭之戰，先掉一盤後贏三盤後，6日的16強賽面對美國 20歲小將布魯克斯比（Jenson Brooksby），再度以1：6先掉首盤後，接下來以6：3、6：2、6：2逆轉勝出，相隔兩年後再度挺進到美網8強賽。

面對世界排名第99名的布魯克斯比，約克維奇6日在首盤出現慢熱的狀況，開賽後就被對手連下3局，首盤兩度遭到對手破發以1：6被布魯克斯比先下一城。

不過第二盤約克維奇逐漸回神，先是在第二局破發後取得領先，不過年輕的布魯克斯比也展現韌性，在第5局共逼出了6個破發點，兩人在纏鬥了24分鐘後，布魯克斯比成功破發，但下一局約克維奇馬上還以顏色，且接下來未再給布魯克斯比任何破發機會，以連拿三盤的表現逆轉勝出。

在這場比賽後，約克維奇在美網對決美國選手的戰績已經來到11勝0敗，不過他仍是相當讚賞布魯克斯比的好表現，「他非常年輕又有天賦，我在場上讓他知道，光明的未來正在前面等著他，這點是毫無疑問的，他是一名出色的球員。」

談到首盤先被對手一面倒的拿下，約克維奇也說：「他很有能量，且擬定了一個清晰的比賽計畫，並且有效地執行，反觀我卻找不到自己的節奏，還出現很多非受迫性失誤，在前一盤半的比賽中，他的表現真的很棒。」

這次美網僅是布魯克斯比生涯第4度打進大滿貫會內賽，4個月前他的世界排名甚至還在200名外，不過在今年美網闖進到16強後，他已經成為繼洛迪克（Andy Roddick）後，達成此紀錄最年輕的美國選手，也讓他成為美國男單新希望。