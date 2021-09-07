美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強

瑞度卡努（圖）擊敗美國蘿傑絲晉級。（歐新社）

18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）的美網公開賽奇異 之旅還沒有結束。她在短短66分鐘內以6：2、6：1擊敗了美國 地主蘿傑絲（Shelby Rogers），晉級8強。

蘿傑斯前一日擊敗頭號種子芭蒂（Ash Barty），晉級16強，但就是過不了瑞度卡努這一關。

蘿傑斯開賽強勢，贏了前兩局，但這是她在第一盤唯一的勝局。瑞度卡努隨後連勝六局拿下第一盤，並在第二盤連拿5局，取得11連勝；這也讓她參賽今年美網公開賽至今仍一盤未失。

瑞度卡努將在8強決賽中迎戰瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）。

東奧女網單打金牌班希琪雖以7：6(12)和6：3直落二淘汰波蘭天才少女斯威雅蒂（Iga Swiatek），但比賽長達2個多小時。賽況有多激烈？光是首盤搶七就打了將近半個小時。這也是班希琪生涯第三度打進美網8強。

男單部分，最高種子地主選手奧普卡（Reilly Opelka）輸給世界排名46的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。哈里斯以6(6)：7、6：4、6：1、6：3擊敗了22號種子奧普卡，將在8強決賽對陣澤瑞夫（Alexander Zverev）。

4號種子澤瑞夫繼續擊敗任何阻礙他重返美國公開賽決賽的對手。他6日以6：4、6：4、7：6(7)擊敗13號種子義大利 新秀辛納（Jannik Sinner），參賽至今已連贏15盤，距離連續第二年重返美國公開賽決賽又近了一步。