我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強

體育新聞組／綜合報導
瑞度卡努（圖）擊敗美國蘿傑絲晉級。（歐新社）
瑞度卡努（圖）擊敗美國蘿傑絲晉級。（歐新社）

18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）的美網公開賽奇異之旅還沒有結束。她在短短66分鐘內以6：2、6：1擊敗了美國地主蘿傑絲（Shelby Rogers），晉級8強。

蘿傑斯前一日擊敗頭號種子芭蒂（Ash Barty），晉級16強，但就是過不了瑞度卡努這一關。

蘿傑斯開賽強勢，贏了前兩局，但這是她在第一盤唯一的勝局。瑞度卡努隨後連勝六局拿下第一盤，並在第二盤連拿5局，取得11連勝；這也讓她參賽今年美網公開賽至今仍一盤未失。

瑞度卡努將在8強決賽中迎戰瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）。

東奧女網單打金牌班希琪雖以7：6(12)和6：3直落二淘汰波蘭天才少女斯威雅蒂（Iga Swiatek），但比賽長達2個多小時。賽況有多激烈？光是首盤搶七就打了將近半個小時。這也是班希琪生涯第三度打進美網8強。

男單部分，最高種子地主選手奧普卡（Reilly Opelka）輸給世界排名46的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。哈里斯以6(6)：7、6：4、6：1、6：3擊敗了22號種子奧普卡，將在8強決賽對陣澤瑞夫（Alexander Zverev）。

4號種子澤瑞夫繼續擊敗任何阻礙他重返美國公開賽決賽的對手。他6日以6：4、6：4、7：6(7)擊敗13號種子義大利新秀辛納（Jannik Sinner），參賽至今已連贏15盤，距離連續第二年重返美國公開賽決賽又近了一步。

東奧女網單打金牌班希琪一度陷入苦戰。（路透）
東奧女網單打金牌班希琪一度陷入苦戰。（路透）

美國 義大利 奇異

上一則

NBA／西蒙斯和76人鬧翻？前球星：不懂他為何拒絕跳投

下一則

MLB／賽季剩25場…大谷拚50轟 愈來愈難

延伸閱讀

幫幫忙基金會捐贈防疫貨櫃馳援台灣邦交國

幫幫忙基金會捐贈防疫貨櫃馳援台灣邦交國
美網／不畏颶風 芭蒂、澤瑞夫過關

美網／不畏颶風 芭蒂、澤瑞夫過關
房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

美網／西西帕斯尿遁 澤瑞夫轟故伎重施 回來後戰術改

美網／西西帕斯尿遁 澤瑞夫轟故伎重施 回來後戰術改

熱門新聞

日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27
哈沃德（左）與喬丹（右）曾是西區兩大頂級長人，如今均改搭湖人奪冠列車。（歐新社）

NBA／湖人老將陣容來了 引進8名32歲以上球員創紀錄

2021-09-04 08:46

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高