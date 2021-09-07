美網／苦戰2小時 奧運金牌班希琪晉級8強
18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）的美網公開賽奇異之旅還沒有結束。她在短短66分鐘內以6：2、6：1擊敗了美國地主蘿傑絲（Shelby Rogers），晉級8強。
蘿傑斯前一日擊敗頭號種子芭蒂（Ash Barty），晉級16強，但就是過不了瑞度卡努這一關。
蘿傑斯開賽強勢，贏了前兩局，但這是她在第一盤唯一的勝局。瑞度卡努隨後連勝六局拿下第一盤，並在第二盤連拿5局，取得11連勝；這也讓她參賽今年美網公開賽至今仍一盤未失。
瑞度卡努將在8強決賽中迎戰瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）。
東奧女網單打金牌班希琪雖以7：6(12)和6：3直落二淘汰波蘭天才少女斯威雅蒂（Iga Swiatek），但比賽長達2個多小時。賽況有多激烈？光是首盤搶七就打了將近半個小時。這也是班希琪生涯第三度打進美網8強。
男單部分，最高種子地主選手奧普卡（Reilly Opelka）輸給世界排名46的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。哈里斯以6(6)：7、6：4、6：1、6：3擊敗了22號種子奧普卡，將在8強決賽對陣澤瑞夫（Alexander Zverev）。
4號種子澤瑞夫繼續擊敗任何阻礙他重返美國公開賽決賽的對手。他6日以6：4、6：4、7：6(7)擊敗13號種子義大利新秀辛納（Jannik Sinner），參賽至今已連贏15盤，距離連續第二年重返美國公開賽決賽又近了一步。
上一則
NBA／西蒙斯和76人鬧翻？前球星：不懂他為何拒絕跳投
下一則
FB留言