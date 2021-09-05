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美網／先贏大坂直美再勝柯波兒 18歲黑馬首闖8強

記者曾思儒／即時報導
費南德茲。（路透）
費南德茲。（路透）

加拿大18歲選手費南德茲（Leylah Fernandez）的美網驚奇旅程還是進行式，第三輪淘汰衛冕軍大坂直美的加拿大小將，生日前一天再演出逆轉勝，以4：6、7：6（7：5）、6：2淘汰2016年奪冠的16種子柯波兒（Angelique Kerber），生涯首度晉級大滿貫8強。

費南德茲世界排名73，第三輪她也是先輸首盤下逆轉淘汰大坂直美，紐約當地的5日再度演出後來居上戲碼，歷時2小時又15分鐘淘汰名列16種子的德國前「世界球后」，送給6日過19歲生日的自己最棒禮物。

費南德茲的父親是前職業足球選手，媽媽有菲律賓血統，她在家中3姊妹中排行第二，2019年才贏得法網青少女冠軍，2020年9月世界排名就進入前100，本季已經在墨西哥迎接生涯第一座WTA金唄。

將海寧（Justine Henin）視為偶像的費德德茲，美網雖連遇名將卻毫不畏懼，她透露從非常小就有個信念，「我知道我有能力擊敗任何人，任何在我面前的人，就算是玩不同運動，我總是鬥志高昂，喊說我要贏，我也說要在足球擊敗爸爸，儘管這可能是不可能的任務。」

秉持堅定信念，費南德茲成美網大驚奇，左撇子的她提到，今天拉鋸戰中沒有多想，「我只是試著將平常的訓練發揮出來，他們告訴我一分一分來，這就是我試著專注的部分，很開心我可以執行它。」

淘汰第3種子和16種子後，費南德茲8強將遭遇列第5種子的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina），今天獲得中央球場球迷熱烈掌聲的小將笑著和球迷約定，她說：「希望大家會繼續為我加油，讓我們看看會發生什麼事。」

足球 大坂直美 加拿大

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