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美網／年度全滿貫愈來愈近 約克維奇再4勝就好

記者曾思儒／綜合報導
約克維奇。（路透）
約克維奇。（路透）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）離年度全滿貫的腳步再進一步，4日第三輪他克服首盤落敗頹勢，演出6：7（4：7）、6：3、6：3、6：2的逆轉勝，拍下日本「網球王子」錦織圭，晉級美網16強。

這是兩位好手生涯第20次對決，拿下第18勝的小約提到，開局表現不到最佳，「我太被動，站在球場太後面，讓他指揮比賽，然後我試著找到節奏。」他讚錦織圭表現遠比自己前兩輪對手好，「所以花了我一點時間去適應他的比賽。」

今年已包辦澳網、法網和溫布頓的小約說，第二盤就感覺狀況回升，「節奏回來了，我很滿意自己的專注力，或許有些分不是打得最好，但整體來說我打得堅定、很專心，這對最後來說是最重要的。」

這已是小約對戰錦織圭的17連勝，上一度交手吞敗已是2014年的美網四強，兩人今年美網前也剛在東京奧運交手；小約東奧沒能如願奪金，但「金滿貫」目標雖沒實現，仍有機會成為澳洲傳奇拉沃（Rod Laver）1969年之後，完成年度4場滿貫賽通包的全滿貫壯舉。

生涯第12度在美網亮相的錦織圭，今年曾在華盛頓網賽打進4強，目前排名56的他坦言落敗總是不好受，「我認為我表現比之前幾次交手都更好，但有些時刻他打得更順，我沒能突破這道高牆。」

東京奧運 澳洲 澳網

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