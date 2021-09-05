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美網／對戰17連勝 喬科維奇輕取錦織圭

體育新聞組／綜合報導
球王喬科維奇順利挺進16強。（美聯社）
球王喬科維奇順利挺進16強。（美聯社）

塞爾維亞籍「世界球王」喬科維奇（Novak Djokovic）4日在美國網球公開賽男單第3輪，以6：7（4：7）、6：3、6：3和6：2擊敗日本好手錦織圭，晉級16強，繼續朝52年來首位囊括同年度四大滿貫賽冠軍的男子選手挺進。

名列大會頭號種子的喬科維奇4日在艾許球場迎戰錦織圭，贏得與錦織圭對戰連續第17勝，生涯對戰紀錄為18勝2負。

34歲的喬科維奇將於6日的男單16強賽，迎戰男網排名第99的美國外卡選手布魯克斯比（Jenson Brooksby）或俄羅斯第21種子克拉特塞夫（Aslan Karatsev）。

如果順利第4度在美國公開賽封王，喬科維奇將成為繼澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）於1969年橫掃4大滿貫賽以來，於同一年度拿下4大滿貫賽冠軍的首位男網選手。

目前喬科維奇和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）及西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列為20座男網大滿貫獎杯紀錄保持人，但費德瑞和納達爾都因傷未參加本屆美國網球公開賽。如果喬科維奇在美網封王，將成為拿下總共21座的最多大滿貫冠軍頭銜的男網選手。

錦織圭始終拿喬科維奇沒轍。（美聯社）
錦織圭始終拿喬科維奇沒轍。（美聯社）

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