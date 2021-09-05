美網／爆冷輸18歲小將 大坂直美含淚暫別網壇

大坂直美美網爆冷出局，記者會上落淚表示會無限期休息，暫時不再參賽。（美聯社）

美國 網球公開賽單打第3輪出現兩名第3種子爆冷出局，包括女單衛冕者大坂直美 遭18歲加拿大 新星費南德茲以5：7、7：6（7：2）、6：4擊敗，至於近來爭議不斷的男單西西帕斯，也與18歲的西班牙阿爾卡拉斯苦戰5盤後敗北。

23歲的大坂直美去年在美網拿下生涯第3座大滿貫冠軍，今年也被看好二連霸，與費南德茲之戰，她也發揮發球優勢，全場發出15記愛司球，但出現36次非受迫性失誤，讓費南德茲在後兩盤把握機會逆轉，生涯第二度擊敗世界排名前五名的好手。

而這一敗也讓大坂直美相當受挫，賽後她帶著淚水透露將暫離球壇，「我最近有一種感覺，就是我贏球也開心不起來，反而像是一種解脫。而當我輸球的時候卻異常難過，我認為這已經有點不太正常。我想要弄清楚我自己的想法，我不知道何時會再打下一場比賽，但我想要休息一陣子。」

至於近來頻頻因為「廁所暫停」時間過長而引發爭議的西西帕斯，本場則是在與西班牙新星阿爾卡拉斯的決勝第5盤搶7中敗下陣來，連續兩年在第3輪止步，而阿爾卡拉斯則成為近29年來打進大滿貫男單16強最年輕的球員。

西西帕斯雖然出局，但仍不忘為「廁所暫停」風波抱不平，「我可能花比其他人更長的時間，但如果有一條規定提到時間限制，那我肯定會遵守。我在廁所唯一做的事情就是把濕衣服換成乾的，這對我來說很重要。」