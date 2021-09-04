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美網／約克維奇連勝錦織圭17場 挺進男單16強

中央社／紐約4日綜合外電
約克維奇在比賽中情緒激動。（美聯社）
約克維奇在比賽中情緒激動。（美聯社）

塞爾維亞籍球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽男單第3輪，以6：7 (4/7)、6：3、6：3和6：2擊敗日本好手錦織圭（Kei Nishikori），晉級16強，繼續朝52年來首位囊括同年度4大滿貫賽冠軍的男子選手挺進。

名列大會頭號種子的約克維奇今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）迎戰錦織圭，贏得與錦織圭對戰連續第17勝，生涯對戰紀錄為18勝2負。

34歲的約克維奇將於6日的男單16強賽，迎戰男網排名第99的美國外卡選手布魯克斯比（Jenson Brooksby）或俄羅斯第21種子克拉特塞夫（Aslan Karatsev）。

如果順利第4度在美國公開賽封王，約克維奇將成為繼澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）於1969年橫掃4大滿貫賽以來，於同一年度拿下4大滿貫賽冠軍的首位男網選手。

目前約克維奇和瑞士名將費德勒（Roger Federer）及西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列為20座男網大滿貫獎杯紀錄保持人，但費德勒和納達爾都因傷未參加本屆美國網球公開賽。如果約克維奇在美網封王，將成為拿下總共21座的最多大滿貫冠軍頭銜的男網選手。

錦織圭。（美聯社）
錦織圭。（美聯社）

約克維奇 美國 納達爾

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