美網／哈蕾普扳劣勢、梅德維夫直落三 同晉32強

梅德維夫直落三晉級。（路透）

美網公開賽19號種子哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）一度將12號種子哈蕾普（Simona Halep）推到了淘汰邊緣，但哈蕾普逆轉首盤劣勢，以7-6(13/11)、4-6、6-3勝出，推進至32強。

影音來源：YouTube

哈蕾普的下一場比賽將迎戰烏克蘭 美女史維托莉娜（Elina Svitolina）。

2號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）以直落三盤擊敗西班牙對手安杜亞（Pablo Andujar），輕鬆晉級32強。梅德維夫一開賽就主導全局，第一盤一局未失。安杜亞在接下來兩盤雖略有反抗，但最終仍以6-4和6-3輸掉比賽。

梅德維夫下役將迎戰英國 好手伊凡斯（Daniel Evans）。

9號種子西班牙女將蒙奎露扎（Garbine Muguruza）開賽遇兩屆大滿貫冠軍18號種子白俄羅斯 前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）的考驗，但是她在第二盤後開始主控賽局，終場以4-6、6-3、6-2戰勝2007年美網公開賽冠軍，將在32強賽遇上8號種子捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）

卡雷茨可娃以6-4、6-2快速擊敗俄羅斯選手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）。她本屆美網公開賽三場比賽還沒有輸過任何一盤。