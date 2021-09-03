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美網／去年放棄衛冕 安德里斯庫奪9連勝晉第3輪

記者劉肇育／綜合報導
安德里斯庫。（路透）
安德里斯庫。（路透）

在去年因為疫情考量下退出美網，而無緣在女單賽場挑戰2連霸的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu），在今年重返紐約後展現再次問鼎冠軍的決心，在2日的第二輪面對美國女將戴維斯（Lauren Davis），以6：4、6：4直落二勝出，在美網已拉出一波9連勝。

安德里斯庫在前年美網以19歲之姿扮演大黑馬，包括在四強賽擊敗瑞士班希琪（Belinda Bencic）以及冠軍賽擊敗小威廉絲（Serena Williams），生涯首度打進美網會內賽就拿下冠軍，且也是史上首位拿下大滿貫單打冠軍的加拿大球員。

不過在去年一整年都因為疫情考量未參與大滿貫賽事，包括放棄在美網挑戰衛冕機會後，安德里斯庫今年初的澳網才再度復出，不過在前三場大滿貫都於前兩輪就止步，且還為了備戰美網放棄代表加拿大參加東京奧運

在準備多時後，安德里斯庫今年再度重返紐約也打出不錯的氣勢，先是在首輪拍落瑞士格魯比奇（Viktorija Golubic），今天的第二輪面對戴維斯，也在破發大戰中以兩個6：4勝出，將個人在美網會內賽的戰績推進到9勝0敗。

對於回到美網賽場上，安德里斯庫坦言儘管比賽打得不輕鬆，但感覺確實很棒，「我認為隨著比賽的進行，我愈來愈能找到我的節奏，尤其是我的發球，這是我一直在努力的方向，也讓我感覺到我在場上和健身房中的努力，獲得了回報。」

加拿大 東京奧運 紐約

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