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美網／西西帕斯又「尿遁」？ 球迷狂噓

體育新聞組／綜合報導
希臘球星西西帕斯又因為上廁所暫停被球迷噓。（美聯社）
希臘球星西西帕斯又因為上廁所暫停被球迷噓。（美聯社）

希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）1日以6：3、6：4、6：7（4：7）、6：0拍下世界排名44的法國對手曼納利諾（Adrian Mannarino） ，除晉級美網第三輪，本季累積勝場數達50場，成本季最多勝的網將，但比賽卻又聚焦在他的上廁所暫停。

首輪上演5盤逆轉勝後，西西帕斯就被對手「英國希望」墨瑞（Andy Murray）批評透過申停治療和上廁所暫停影響比賽節奏，之前的「苦主」、德國球星澤瑞夫（Alexander Zverev）也認為西西帕斯申請上廁所暫停的頻率太高，難免被質疑。

這場比賽第三盤「搶7」落敗後，西西帕斯再度申請上廁所暫停，一離場就超過7分鐘，回場後迎接他的是中央球場球迷的噓聲，不過他仍連掃6局，拿到第三輪門票。

成美網爭議人物，西西帕斯自然被問到相關問題，他強調自己並沒做錯任何事，不懂為何事情會演變成如此，甚至連球迷都變敵對關係，他說：「這些人愛這項運動，他們是來看網球的，我沒想和他們對抗，我愛球迷，但有些人不懂，就是這樣，他們沒打過高強度的網球，不知道我們付出多少，而這又有多困難。」

曼納利諾賽後也被問到相關問題，他表示西西帕斯沒有破壞規矩，「我認為問題出在規則，我覺得他沒做錯任何事，因為他被允許這樣做，我想ATP或許該思考改變長時間休息的規矩。」

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