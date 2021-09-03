美網／不畏颶風 芭蒂、澤瑞夫過關

球后芭蒂直落二擊敗對手晉級。（歐新社）

美網公開賽女子頭號種子芭蒂（Ash Barty）和其他球員在比賽遇到的最大問題，是如何在前一晚艾妲颶風席捲美國 東北部之後，如何順利前往法拉盛球場。

兩屆大滿貫冠軍及7月溫網封后的芭蒂、東京奧運 女單金牌得主瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）、拿下兩次溫網冠軍的捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）以及其他種子選手，包括14號種子俄羅斯 好手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、17號種子希臘「一姐」莎卡瑞（Maria Sakkari）、23號種子美國選手皮古拉（Jessica Pegula）和28號種子愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit），都只打兩盤就獲勝晉級第三輪。

而男單比賽直落兩盤晉級的則有奧運金牌得主、2020年美網公開賽亞軍澤瑞夫（Alexander Zverev）和22號種子美國好手奧普卡（Reilly Opelka）。

經一夜風雨，2日白天雲過天晴，沒有一絲雲彩，室外球場的第二輪比賽從早上11點延後到中午，以便美網協會有時間清理倒下的樹枝和其他散落的碎片，並確保一切正常以進行第4天的賽程。

一切雖準備就緒，但球員則因道路封閉和避開在夜間遭棄置的車輛而造成交通延誤；從曼哈頓到皇后區的車程通常只需30到45分鐘，但今天可能需要1個半小時以上。

芭蒂說，「今天早上花了一段時間才抵達球場，但還好獲得通融。」她補充說，「預計會有更多通勤以外的問題會出現。」

2日唯一出局的女子種子球員是24號種子西班牙好手芭多薩（Paula Badosa），被俄羅斯女將葛拉齊娃（Varvara Gracheva）以6：4、6：4直落二淘汰。