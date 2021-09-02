美網／約克維奇找回發球手感 直落三晉級 下輪戰錦織圭

約克維奇。（歐新社）

將挑戰年度大滿貫的世界球王約克維奇 （Novak Djokovic），在美網男單第二輪賽事中遭遇世界排名121名的荷蘭格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），以6：2、6：3、6：2直落三晉級，下一輪將對上日本 網球王子錦織圭。

約克維奇在今年已經奪下澳網、法網、溫網三座大滿貫冠軍，雖然日前在東京奧運 以第4名作收，讓他無緣年度金滿貫成就，不過仍有機會在美網繼續挑戰年度大滿貫紀錄。

而在首輪賽事擊敗年僅18歲的丹麥新星魯內（Holger Vitus Nodskov Rune）後，約克維奇今天的第二輪賽事也未遭遇太多挑戰，在全場發出13記愛司球、6度破發得手的情況下，僅花不到100分鐘就以直落三勝出。

「我的表現非常出色，甚至比首輪來得更好。」約克維奇在談到個人第二輪的表現時說：「顯然，我對於我今天的表現是感到滿意的，尤其是發球的表現，我找到了屬於我的節奏，並且打出了我想要的內容。」

反觀格里克斯普爾這次美網就過得不太順遂，他在上周險些因為簽證問題無法參與今年美網賽事，甚至被迫在紅土場地上為美網進行備戰，直到最後一刻才順利通關來到紐約出賽，讓格里克斯普爾坦言能夠順利站上今年美網賽場，對於他來說已經是拿下第一勝。

約克維奇將在接下來的第三輪遭遇日本網球王子錦織圭，錦織圭在第二輪賽事與美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald）苦戰了5盤近4小時才勝出，對於將對上約克維奇，錦織圭說：「他是巡迴賽史上最好的球員之一，儘管我並不樂意一直進行這樣的比賽，因為他是多麽的難以對付，但我總是熱衷於挑戰對手，就算對戰紀錄屈居下風，但我還是會保持積極態度，盡力而為。」