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影／美網被艾妲颶風尾掃到 室內球場稀哩嘩啦下大雨

中央社／紐約1日綜合報導
颶風艾妲帶來的強風豪雨，讓2018年裝上可開闔屋頂的美網第二球場路易阿姆斯壯球場也稀哩嘩啦下起雨來。（路透）
颶風艾妲帶來的強風豪雨，讓2018年裝上可開闔屋頂的美網第二球場路易阿姆斯壯球場也稀哩嘩啦下起雨來。（路透）

颶風艾妲「颶風尾」帶來驚人雨量，讓美國網球公開賽即便在有屋頂的路易阿姆斯壯球場進行，仍因漏雨而暫停男單次輪賽事，成為美網史上中止比賽最離奇的原因之一。

苦主是南非名將安德森（Kevin Anderson）和大會第11種子、阿根廷選手舒沃茲曼（Diego Schwartzman）。

颶風艾妲（Hurricane Ida）帶來的強風豪雨，讓2018年裝上可開闔屋頂的美網第二球場路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）也稀哩嘩啦下起雨來。

中央社引述法新社報導，球場最後開始積水，與其說是網球用地，如今更像100公尺自由式泳賽場地。

美國網球協會（US Tennis Association）隨後宣布暫停比賽，改至艾許球場（Arthur Ashe Stadium）進行，史瓦茲曼最後以7：6（7/4）、6：3、6：4勝出。

安排於路易阿姆斯壯球場舉行的另一場比賽，女單第6種子、德國好手柯波兒（Angelique Kerber）對上烏克蘭選手加里寧娜（Anhelina Kalinina）的比賽已被移到明天進行。

美網觀眾紛紛躲避雨勢。（美聯社）
美網觀眾紛紛躲避雨勢。（美聯社）

颶風 美國 艾妲

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