影／美網被艾妲颶風尾掃到 室內球場稀哩嘩啦下大雨
颶風艾妲「颶風尾」帶來驚人雨量，讓美國網球公開賽即便在有屋頂的路易阿姆斯壯球場進行，仍因漏雨而暫停男單次輪賽事，成為美網史上中止比賽最離奇的原因之一。
苦主是南非名將安德森（Kevin Anderson）和大會第11種子、阿根廷選手舒沃茲曼（Diego Schwartzman）。
颶風艾妲（Hurricane Ida）帶來的強風豪雨，讓2018年裝上可開闔屋頂的美網第二球場路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）也稀哩嘩啦下起雨來。
Louis Armstrong Stadium (Corona, Queens) pic.twitter.com/hWMmjMZFBr— Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021
中央社引述法新社報導，球場最後開始積水，與其說是網球用地，如今更像100公尺自由式泳賽場地。
美國網球協會（US Tennis Association）隨後宣布暫停比賽，改至艾許球場（Arthur Ashe Stadium）進行，史瓦茲曼最後以7：6（7/4）、6：3、6：4勝出。
安排於路易阿姆斯壯球場舉行的另一場比賽，女單第6種子、德國好手柯波兒（Angelique Kerber）對上烏克蘭選手加里寧娜（Anhelina Kalinina）的比賽已被移到明天進行。
Sideways rain roaring into Louis Armstrong Stadium. pic.twitter.com/X08DjmRUSM— Darren Cahill (@darren_cahill) September 2, 2021
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