我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

美網／大坂直美不戰而勝 哈蕾普帶傷強勢晉級

體育新聞組╱綜合報導
對手達妮洛維琪傷退，大坂直美不戰而勝。（路透）
對手達妮洛維琪傷退，大坂直美不戰而勝。（路透）

雖驟雨干擾紐約美網公開賽，衛冕女單冠軍的大坂直美在第二輪賽事靠對手塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）傷退而直接晉級第三輪。

影音來源：YouTube

20歲的左撇子達妮洛維琪在社群媒體貼文說：「過去幾天一直在處理與新冠病毒無關的病症，我一直感到不適。」

23歲的大坂在第三輪將對上加拿大女將費南德斯（Leylah Fernandez），身為第3種子的她尋求在4年內拿下第5個大滿貫冠軍，並爭取成為自小威廉絲 (Serena Williams) 在2014年連續第3年拿下美網冠軍後，第一位連莊美國公開賽女單冠軍的球員。

受上周末襲擊美墨沿岸的颶風艾妲影響，室外比賽暫告中止。

2018年法網和2019年溫網冠軍、羅馬尼亞籍的12號種子哈蕾普（Simona Halep），以6-3和6-1直落二淘汰斯洛伐克好手庫可娃（Kristina Kucova）。

影音來源：YouTube

哈蕾普說，「在室內球場我的運氣似乎好一點。」

儘管過去一年傷痛纏身、右大腿仍纏著繃帶出賽，哈蕾普只花了68分鐘就晉級第三輪，這是她自2016年以來美國公開賽的最佳表現。

男單部分，2號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）以6-4、6-1、6-2直落三擊敗德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer），輕鬆晉級第三輪，將對上西班牙老將安杜亞（Pablo Andujar）。

5號種子俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）也晉級。但曾在2019年打進美網4強的15號種子保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），在輸掉兩盤搶七並在第三盤以0-4落後之後棄賽，遭21歲澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）淘汰。

哈蕾普雖然纏著繃帶出賽，卻只花68分鐘就晉級第三輪。（歐新社）
哈蕾普雖然纏著繃帶出賽，卻只花68分鐘就晉級第三輪。（歐新社）

美國 社群媒體 YouTube

上一則

足球／110球 C羅打破男子國際賽紀錄

延伸閱讀

美網／大坂直美不戰而勝 史蒂芬絲美國內戰退高芙

美網／大坂直美不戰而勝 史蒂芬絲美國內戰退高芙
拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔

拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔
美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章

美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章
美網／拚連霸前自白 大坂直美：對自己太挑剔

美網／拚連霸前自白 大坂直美：對自己太挑剔

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

2021-09-01 01:03
衛斯特布魯克、哈登。（Getty Images）

NBA／哈登生日 衛少送名表 1隻要價40萬元

2021-08-27 08:57
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 （歐新社）

NBA／八成球員有呼麻？杜蘭特好友稱他是「吸麻大戶」

2021-08-28 00:37

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎