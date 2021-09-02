美網／大坂直美不戰而勝 哈蕾普帶傷強勢晉級

對手達妮洛維琪傷退，大坂直美不戰而勝。（路透）

雖驟雨干擾紐約美網公開賽，衛冕女單冠軍的大坂直美在第二輪賽事靠對手塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）傷退而直接晉級第三輪。

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20歲的左撇子達妮洛維琪在社群媒體 貼文說：「過去幾天一直在處理與新冠病毒無關的病症，我一直感到不適。」

23歲的大坂在第三輪將對上加拿大女將費南德斯（Leylah Fernandez），身為第3種子的她尋求在4年內拿下第5個大滿貫冠軍，並爭取成為自小威廉絲 (Serena Williams) 在2014年連續第3年拿下美網冠軍後，第一位連莊美國 公開賽女單冠軍的球員。

受上周末襲擊美墨沿岸的颶風艾妲影響，室外比賽暫告中止。

2018年法網和2019年溫網冠軍、羅馬尼亞籍的12號種子哈蕾普（Simona Halep），以6-3和6-1直落二淘汰斯洛伐克好手庫可娃（Kristina Kucova）。

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哈蕾普說，「在室內球場我的運氣似乎好一點。」

儘管過去一年傷痛纏身、右大腿仍纏著繃帶出賽，哈蕾普只花了68分鐘就晉級第三輪，這是她自2016年以來美國公開賽的最佳表現。

男單部分，2號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）以6-4、6-1、6-2直落三擊敗德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer），輕鬆晉級第三輪，將對上西班牙老將安杜亞（Pablo Andujar）。

5號種子俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）也晉級。但曾在2019年打進美網4強的15號種子保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），在輸掉兩盤搶七並在第三盤以0-4落後之後棄賽，遭21歲澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）淘汰。