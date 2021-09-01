美網／輸1盤不礙事 約克維奇首輪締完美16連勝

約克維奇。（美聯社）

尋求年度4大滿貫通包的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic），8月31日展開挑戰紀錄的旅程，首輪雖沒能直落3取勝，他仍以6：1、6：7（5：7）、6：2、6：1拍下年僅18歲的丹麥新星魯內（Holger Vitus Nodskov Rune），完成美網首輪的16連勝紀錄。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年都因身體因素缺席美網，小約成「三巨頭」唯一出賽的名將，首輪雖遇前青少年球王挑戰，他仍延續2006年澳網開始的大滿貫首輪百分百勝率表現，花了4盤拿到第二輪門票。

去年第四輪因誤擊線審遭判失格的小約笑說，時間過得很快，很幸運回到紐約 ，且在球迷也回歸下出賽；他特別提到年紀不只小一輪的對手，有很好的發球和天分，「我就是去感受球，打出我的最佳表現。」

魯內拿下第二盤後，因大腿抽筋影響跑動，後兩盤沒能再威脅球王，小約也祝福年輕新星早日康復，「希望他好好恢復，強勢回歸，他是很棒的球員，有璀璨的未來。」

澳洲 傳奇名將拉沃（Rod Laver）1969年曾寫下同年拿下4大滿貫的前無古人創舉，52年後約克維奇有機會挑戰紀錄，在美網已3度登頂的球王下站將碰世界排名121的荷蘭格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）。

同樣在美網第二日登場的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今天也迎接首勝，去年因新冠肺炎疫情缺席美網的她以6：1、7：6 （9：7）拍下齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva），挺進第二輪。