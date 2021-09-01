美網／西西帕斯尿遁 澤瑞夫轟故伎重施 回來後戰術改

澤瑞夫轟西西帕斯「尿遁」。（路透）

在墨瑞（Andy Murray）對西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在美網公開賽「尿遁」過久而大發雷霆之後，澤瑞夫（Alexander Zverev）也跟進落井下石，說西西帕斯的作法是小孩子的技倆，不應是職業選手等級。

澤瑞夫說，「每場比賽都出現這種情況，實在不正常。」「他在法網 公開賽上與我對打時如此，在法網決賽對上約克維奇（Novak Djokovic）也如此。塞爾維亞好手卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）在漢堡網球公開賽時也抱怨過，在辛辛那提大師賽和我對決那場更是荒謬。而現在又來這一套。我認為球員會開始注意這件事。」

3號種子西西帕斯30日首輪對陣墨瑞，在第五盤比賽前離場大約8分鐘。墨瑞抱怨暫停時間太久讓他的腎上腺素衰減，肌肉 變得僵硬，他的發球局隨後被破發並以6：4輸掉決勝盤。他在賽後說他不再尊重西西帕斯，並呼籲網球界對濫用上廁所或要求醫療暫停的規則的球員採取行動。

8月21日在辛辛那提大師賽4強賽中，澤瑞夫也遇到相同狀況。在6-4拿下首盤後，西西帕斯帶著隨身包進了洗手間，一開始被認為是要換上乾爽衣物。但暫停時間過長，澤瑞夫指責西西帕斯將手機帶到洗手間並與他的父親兼教練老西西帕斯（Apostolos Tsitsipas）互傳訊息，違反了ATP規定。

30日在被問及此事時，西西帕斯否認他曾經做過類似的事情，但澤瑞夫在31日再度強化其說法，「他當時離場10多分鐘。他的父親透過電話發簡訊。然後在他出來後，突然間他的戰術完全改變了。」「不止是我，每個人都看到了，他整個戰術都改變了。」

澤瑞夫說，「若非他去了一個非常神奇的地方，就是他藉此與外界交流。但我並不想貶抑他，他是個偉大的球員，能排名世界第三是有原因的。他今年贏得錦標賽並打出令人難以置信的成績有目共睹。但每個人都需要獲得同儕球員一定程度的尊重。沒錯，他可能真的只是去上廁所，我們不知道，這的確是可能的。但我認為，這種情況發生得太頻繁了。」

西西帕斯堅稱他只是利用這段時間換衣服。也有一些球員同意他的看法。

美國 好手奧普卡（Reilly Opelka）在首輪擊敗權純雨（Soonwoo Kwon）後表示，在炎熱潮濕的天氣登場，再加上網球的本質，長時間比賽下來，球員要花一些時間換衣不足為奇，「無論當場或賽後換衣，我們每次兩盤打下來不斷補充水份，因此必須去廁所。」「要換上乾的襪子、鞋子、鞋墊、內褲、球衣等所有該換的東西，需要五、六分鐘。這大概就是來回球場的時間。」