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美網／西西帕斯又搞尿遁小動作 墨瑞：對他失去尊敬

記者曾思儒／即時報導
墨瑞。（美聯社）
墨瑞。（美聯社）

身為美網2012年冠軍，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今年籤運不佳，首輪就強碰世界排名第3的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今天上演的「跨世代對決」打滿五盤、歷時將近5小時，最終西西帕斯逆轉迎接勝利，但墨瑞直言，對西西帕斯「失去尊敬」。

西西帕斯在盤數落後下演出2：6、7：6 （9：7）、3：6、6：3、6：4逆轉戲碼，但墨瑞認為對手申請傷停和上廁所暫停，都是拖延時間的小動作，而自己並沒如此。

墨瑞還指出，在西西帕斯長時間離場下，自己腎上腺素開始下降，他說：「離開球場不是重點，重點是時間。我賽前就和我的團隊說可以預期到這些，如果事情不如他的預期發展，就要準備面對這些。」

西西帕斯一次的暫停離場超過7分鐘，墨瑞指出，這些時間雖可重新武裝心理狀態，但身體會冷下來，且一場比賽不只一次，肯定會受影響；他還指出，西西帕斯每次離場都是自己發球前，申請傷停也是自己贏下第三盤後，時間點讓人無法忽視，也讓自己失去對西西帕斯的尊敬。

西西帕斯。（美聯社）
西西帕斯。（美聯社）

墨瑞說：「這讓人很失望，因為我覺得這影響了比賽走向。我不會說我肯定會贏下這場比賽，但這些休息後戰局的確都受影響。」

美網前的辛辛那提網賽，西西帕斯就被控申請廁所暫停時違規接受指導，今天又被對手點名狀況很多，他為自己辯白，「如果他有什麼想和我說，我們應該直接講開來，了解什麼有問題。」他強調，自己沒有違規，所有事情都依照規定走，只要ATP認為合理，休息就沒問題。

西西帕斯也解釋，第四盤結束後的上廁所暫停，他還有換了衣服，且5盤比賽可以有兩次廁所暫停來更換衣服是合乎規定，「我從沒打破規矩，所以我不認為這是個問題。」

墨瑞指出，球員委員會已經討論該改變規則，讓有些規則「不那麼容易被利用」，像西西帕斯顯然就浪費許多時間，「英國希望」挑明說：「我認為這都是胡說八道，他（西西帕斯）也知道。規則該改變，因為這對這項運動並不好，對轉播和球迷也不好，對球員也是如此。」

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