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美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章

記者曾思儒／即時報導
大坂直美。（美聯社）
大坂直美。（美聯社）

尋求美網連霸的日本名將大坂直美，今年首輪賽事雖比原訂時間延遲近2小時才登上中央球場，她仍展現冠軍熱門身手，以6：4、6：1拍下捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），賽後被鏡頭捕捉到的小動作更引起討論。

大坂直美拿下1小時又33分鐘勝利後，特別拿了一個小禮物送給場邊一位小球迷，她笑說比賽時一直聽到這位小女生為自己加油，因此決定給這位可愛的小球迷一個驚喜。

衛冕軍送出的禮物是東京奧運的徽章，這些徽章是讓不同國家選手可以互相交換作為交流；她透露自己在東京待了段時間，包包裡還有好幾個徽章，相信這個徽章會成小女孩觀賽的特別回憶。

大坂直美是東京奧運的聖火點燃選手，賽事登場後雖沒如願為地主留下獎牌，以衛冕者身分回到美網仍是冠軍大熱門；首輪她首盤雖有些「慢熱」，不過4個破發危機都瓦解，加上第10局關鍵破發，以6：4先下一城。

第二盤大坂直美直接取得5：0的局數絕對優勢，最終直落2迎接勝利，第二輪將碰世界排名百名外的塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）。

東京奧運 大坂直美 日本

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