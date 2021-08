美網／好驚喜 大坂直美送場邊小球迷奧運徽章

尋求美網連霸的日本 名將大坂直美 ,今年首輪賽事雖比原訂時間延遲近2小時才登上中央球場,她仍展現冠軍熱門身手,以6:4、6:1拍下捷克女將鮑茲科娃(Marie Bouzkova),賽後被鏡頭捕捉到的小動作更引起討論。

大坂直美拿下1小時又33分鐘勝利後,特別拿了一個小禮物送給場邊一位小球迷,她笑說比賽時一直聽到這位小女生為自己加油,因此決定給這位可愛的小球迷一個驚喜。

衛冕軍送出的禮物是東京奧運 的徽章,這些徽章是讓不同國家選手可以互相交換作為交流;她透露自己在東京待了段時間,包包裡還有好幾個徽章,相信這個徽章會成小女孩觀賽的特別回憶。

大坂直美是東京奧運的聖火點燃選手,賽事登場後雖沒如願為地主留下獎牌,以衛冕者身分回到美網仍是冠軍大熱門;首輪她首盤雖有些「慢熱」,不過4個破發危機都瓦解,加上第10局關鍵破發,以6:4先下一城。

第二盤大坂直美直接取得5:0的局數絕對優勢,最終直落2迎接勝利,第二輪將碰世界排名百名外的塞爾維亞女將達妮洛維琪(Olga Danilovic)。

"I just heard her when I was playing my match and she was so cute."@naomiosaka shared a moment with a young fan and gave her an Olympic pin after the match ❤️ 🥺 pic.twitter.com/s9P9qs2dHV