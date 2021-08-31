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美網／美國排名最高 伊斯納首輪翻船

體育新聞組／綜合報導
伊斯納遭直落三淘汰。（Getty Images）
伊斯納遭直落三淘汰。（Getty Images）

美國網球公開賽30日開打，本屆賽事新秀盡出，不少種子球員面臨艱苦挑戰。來自聖地牙哥的外卡選手中島（Brandon Nakashima）擊敗世界排名最高的美國選手19號種子伊斯納（John Isner），讓美國男網菁英球員繼續黯然失色。

世界排名第84位的中島在關鍵時刻表現出色，前兩盤都在決勝局中取勝，並在第三盤拉開差距，以7：6（7）、7：6（6）和6：3的比分直落三勝出。

自從前世界球王洛迪克（Andy Roddick）在2003年贏得美國公開賽之後，再也沒有美國男子選手贏得過這項大滿貫單打冠軍。那時才2歲的中島今年20歲了。

伊斯納世界排名第22位，是所有美國男網選手排名最高。

男單3號種子22歲希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）苦戰前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray），雖全場多居優勢，但就是拿不下關鍵決勝盤，經5盤廝殺最後仍以2：6、7：6（9/7）、3：6、6：3、6：4勝出。

兩屆大滿貫冠軍、29歲的12號種子羅馬尼亞網球女將哈蕾普（Simona Halep）克服傷痛，以6：4、7：6（7/3）淘汰義大利籍對手喬琪（Camila Giorgi），晉級第二輪，將對上斯洛伐克好手庫可娃（Kristina Kucova）。

2018年法網和2019年溫網冠軍哈蕾普在今年義大利公開賽傷了左小腿肌肉，無緣法網和溫網；隨後在辛辛那提大師賽右大腿又受傷，但美網開局穩定。

美國女單新秀高芙（Coco Gauff）先衰後盛，以5：7、6：3、6：4擊退世界排名44的波蘭女將蕾妮特（Magda Linette），晉級第二輪。

美國 義大利 法網

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