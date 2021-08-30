我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺父兇手可能獲假釋 羅伯特甘迺迪長子： 嚴重錯誤

最後一批美軍撤出阿富汗 20年戰爭畫下句點

美網／染疫無緣東奧 英國一姊還是不打疫苗

記者曾思儒／即時報導
孔塔。（歐新社）
孔塔。（歐新社）

溫布頓因團隊成員染上新冠肺炎，讓英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）無奈退賽，接著換她確診新冠肺炎，因此退出東京奧運，不過轉戰紐約準備美網的她表示，對疫苗仍有疑慮，還不打算接種。

前「英國希望」墨瑞（Andy Murray）是接種疫苗的擁護者，美網的賽前記者會還疾呼職業網球員應該作為表率，接種疫苗對抗新冠肺炎，不過孔塔有不同想法，儘管她和墨瑞都曾確診，目前她仍沒接種疫苗。

溫布頓被迫退出的孔塔，美網開戰前就被媒體問到對疫苗的看法，她明確表示不想談論這主題，因為這個問題「沒有正確答案」，她並不想發表個人觀點。

英國「一姊」倒是分享和病毒對抗的過經驗，她說：「得到新冠肺炎一點好處也沒有，我病得很重，這是一個挑戰，當我恢復訓練，我們必須非常注意。」

她也透露，溫布頓開打日才因教練染疫被迫退出，她讓自己放空好幾天，且不想去看其他選手的賽事，「我必須去克服自己的想法『為什麼是現在？』，我只是需要些空間和來撫平傷口。」

美網台灣時間今天晚上11點點燃戰火，大會今年開放所有座位迎接觀眾，但因美國變種病毒疫情仍嚴峻，官方臨時宣布12歲以上的觀眾必須出示疫苗接種證明才可入場。

疫苗 新冠肺炎 英國

上一則

美網／哈勒普傷後重返 晉級第2輪

延伸閱讀

華人完全接種 但因和未接種者吃飯染疫 症狀不輕

華人完全接種 但因和未接種者吃飯染疫 症狀不輕
害怕變種病毒 8月北加疫苗接種率大幅增加

害怕變種病毒 8月北加疫苗接種率大幅增加
陳時中鬆口 AZ、BNT可混打 首批BNT最快1日抵台

陳時中鬆口 AZ、BNT可混打 首批BNT最快1日抵台
艾力克萊普頓新歌大喊「受夠了」 疑批當局防疫規定

艾力克萊普頓新歌大喊「受夠了」 疑批當局防疫規定

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪確診後瘦了 開始在病房徒手訓練

2021-08-28 08:59
賈奈特（左起）、艾倫和皮爾斯當年組成「GAP」連線，幫助塞爾蒂克拿下2008年NBA總冠軍。(歐新社)

NBA／賈奈特發這張照片 證明仍不肯原諒艾倫

2021-08-23 19:22
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
梅西在離開巴薩記者會上淚崩，他拭淚的紙巾竟被放在網路上拍賣。（美聯社）

梅西拭淚紙巾 花花公子女郎放話得標 要跳「全裸脫衣舞」

2021-08-24 08:57
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

2021-08-24 01:01

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境