美網／費納不在 約克維奇瞄準年度全滿貫

約克維奇為美網冠軍大熱門，挑戰年度全滿貫霸業。（路透）

美國 網球公開賽開打，世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）將尋求成為52年來首位完成年度全滿貫及最多大滿貫頭銜的男網選手；日本女網名將大坂直美 則尋求衛冕冠軍及奪得第3座美網金杯。

自澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年完成男網年度全滿貫後，至今無人再寫紀錄。約克維奇說：「我知道眼前出現的機會有多大。我有很強動力想打出最佳表現，這點毋庸置疑。」

過去幾年曾贏得美國網球公開賽男單冠軍的好手中的5位，包括費德勒（RogerFederer）和瓦文卡（Stan Wawrinka）、納達爾（Rafael Nadal）、迪爾波卓（Juan Martin del Potro）和去年奪冠的汀恩（Dominic Thiem），本屆美網全都因傷缺賽。

這使得約克維奇若要奪得創紀錄的生涯第21座大滿貫賽獎杯，主要障礙將來自幾位20多歲力拚個人生涯首個大滿貫賽頭銜的明日之星。

但喬帥在今年前3場大滿貫賽所向披靡，在澳網決賽擊敗梅迪維夫（Daniil Medvedev），在法網決賽打敗西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在溫布頓決賽則擊敗貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

和約克維奇及費德勒並列20座男網大滿貫獎杯紀錄保持人的納達爾表示，約克維奇今年的成績驚人，「我絕對相信他能做到。他已經贏了3個大滿貫賽，又將在他很可能最擅長的硬地比賽，為何不能？」

女網部分，大坂直美本屆美網能否找回前2次摘冠時稱霸到決賽的良好狀態，則是未知數。她這回頭號對手是目前世界球后、名列第一種子的澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）。

大坂直美表示：「我知道我出賽不多，但我其實對自己目前狀態感到相當滿意，我感到很有自信。我當然不是說我會在這裡表現絕佳。我是一次只顧好一場比賽的那種人，希望能贏到最後。」

巴蒂目前已連續83周名列世界第一，她在今年溫布頓和美網暖身賽辛辛那提女網賽都摘冠，以最佳狀態來到美網賽場法拉盛草地公園。